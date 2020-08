Si sblocca il mercato dell’Inter. Si attende nelle prossime ore, l’ufficialità del nuovo colpo sulla fascia.

Si sblocca il mercato dell’Inter. Dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina dei Nerazzurri, la dirigenza interista si è subito messa al lavoro per accontentare le richieste del tecnico leccese.

Per la fascia sinistra, uno dei reparti da rinforzare per il tecnico leccese, si attende la fatidica ‘fumata bianca’ per uno dei principali obiettivi dell’Inter.

Calciomercato Inter, Kolarov ad un passo. Atteso a Milano nelle prossime ore

Sfumato Emerson Palmieri, la richiesta esplicita Antonio Conte per la fascia sinistra rispondeva al profilo di Alexander Kolarov.

Dopo aver trovato l’accordo con l’esterno serbo, l’Inter nelle ultime ore ha accelerato i contatti con la Roma, sbloccando definitivamente la trattativa. L’ex Lazio e Manchester City è atteso entro la giornata di domani a Milano, per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni.

Il classe ’84 percepirà 3 milioni di euro a stagione. Per concludere l’affare, l’Inter inserirà nell’operazione il giovane attaccante Edoardo Vergani. Il classe 2001 si è rivelato come uno dei prospetti più interessanti dell’Inter negli ultimi anni. La speranza per la Roma è di ripetere l’operazione Zaniolo, divenuto giocatore-simbolo dell’attuale formazione giallorossa.

