Calciomercato Juventus, scambio shock | La risposta di Dybala

Arrivano novità sul fronte Paulo Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina. Si profila uno scambio clamoroso.

Paulo Dybala non è sicuro di continuare la sua avventura alla Juventus. Sono tante le voci di mercato che circolano su “La Joya“. La Juve si potrebbe liberare del suo pesante ingaggio per far respirare le casse del club. Trova conferma l’ipotesi di uno scambio con Paul Pogba, come scritto dal giornalista di Rai Sport Paolo Paganini.

Juventus, scambio Dybala-Pogba

Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, ci sono difficoltà a Manchester per il rinnovo di Paul Pogba. I Red Devils, dunque, stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di proporre alla Juventus uno scambio per portare il centrocampista francese a Torino e Dybala in Premier League. Un’ipotesi clamorosa, dunque, per rialzare una Juventus ferita dall’eliminazione in Champions League. Resta da convincere però l’argentino, che non vorrebbe andare al Man United.

Buonasera. Mi confermano che ci sono un po’ di difficoltà per il rinnovo di #Pogba e il #ManchesterUnited sta prendendo in esame l’ipotesi di proporre uno scambio con #Dybala, che però non vorrebbe andare. Dal Principato potrebbero arrivare delucidazioni. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 14, 2020

