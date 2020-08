Calciomercato Juventus, addio Khedira | Proposto a un’altra ‘big’

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Con l’arrivo di Pirlo, molti sono i giocatori sulla lista degli esuberi. Tra loro anche Khedira, offerto in Serie A.

La nuova Juventus di Pirlo prende sempre più forma. Uno dei nodi centrali per il mercato bianconero, riguarda la lista dei giocatori in esubero. Tra scadenze di contratto e cessioni, varie colonne portanti negli ultimi anni della Juventus sono pronti a dire addio ai bianconeri.

Tra loro, l’indiziato numero 1 a lasciare Torino è Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, reduce da un’altra stagione sottotono, complice i numerosi infortuni, sembra non rientra nei piani del neo tecnico Pirlo. L’ex Bayern Monaco, è legato ai bianconeri con un contratto sino al 2021. L’eta avanzata e l’alto ingaggio del centrocampista, potrebbe portare la Juventus ad anticipare l’uscita di Khedira, prima della scadenza naturale del suo contratto.

Calciomercato Juventus, per Khedira potrebbe esserci un futuro al Milan

Su Khedira, da tempo si registra l’interesse di molte squadre all’estero, soprattutto negli Emirati Arabi. A sorpresa però, la Juventus potrebbe imbastire una clamorosa trattativa di mercato, per accelerare l’uscita del Tedesco.

La società bianconera avrebbe infatti proposto Sami Khedira al Milan. Gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, con i continui contatti dopo l’approdo di Pirlo sulla panchina della Juventus potrebbe facilitare l’operazione in uscita. Khedira accetterebbe di buon grado l’ipotesi Milan, rimanendo così in un campionato competitivo come la Serie A. I rossoneri sono pronti a “spalmare” il contratto del tedesco, assicurando al centrocampista un contratto pluriennale.

Sejon Veshaj