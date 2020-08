Juventus, tegola per Pirlo | Titolare ko fino a novembre

Dopo pochi giorni da allenatore, arriva subito una brutta notizia per Andrea Pirlo che perde il titolare per tre mesi: torna a novembre

Sarà probabilmente una stagione particolare e imprevedibile quella della Juventus, che per la panchina ha ingaggiato Andrea Pirlo il quale vivrà per la prima volta un’esperienza da allenatore. Per il neo tecnico bianconero è arrivata subito una brutta notizia già al secondo giorno: l’operazione di Matthijs De Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘beffa’ Allegri | Panchina a rischio

Il centrocampista olandese ha avuto più volte il problema alla spalla in questi mesi ed è stato deciso che dovrà ricorrere per forza all’operazione, così come riportato da La Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda i tempi di recupero, il rientro potrebbe avvenire in circa tre mesi e dunque Andrea Pirlo recupererebbe il difensore centrale solo a novembre.

Un problema importante visto che nell’ultima stagione l’olandese è stato probabilmente il difensore più affidabile tra tutti quelli presenti in rosa, a causa degli infortuni di Chiellini e Demiral e delle troppe sbavature di Bonucci e Rugani.