Coronavirus, UFFICIALE: giocatore positivo nel Siviglia

Siviglia, comunicato ufficiale: un membro della prima squadra positivo al Coronavirus. Non rivelata l’identità: la persona è asintomatica

A distanza di pochi giorni dalla sfida contro la Roma in Europa League, il Siviglia ha ufficialmente comunicato che un membro dello staff della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus. La persona, la cui identità non è stata rivelata dalla società andalusa, risulta completamente asintomatica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Ecco 75 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Paratici | Il sostituto dalla Spagna

Siviglia, UFFICIALE: un positivo al Coronavirus

“A seguito dei test PCR eseguiti domenica scorsa a giocatori, allenatori e altro personale, i cui risultati erano noti a mezzogiorno di lunedì 27 luglio, un membro dello staff della prima squadra si è rivelato positivo a Covid-19. La persona colpita è asintomatica, in buona salute ed è isolata a casa” riporta il comunicato della società andalusa.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Il club ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti, isolato la persona infetta, sospeso gli allenamenti della squadra e svolto attività di disinfestazione presso le strutture. I risultati del secondo test, effettuato oggi, saranno rilasciati domani mattina. La squadra ha in programma di tornare ad allenarsi giovedì pomeriggio” prosegue il comunicato.

Per privacy non è stato dichiarato il nome della persona asintomatica. Negli scorsi giorni però il Siviglia aveva realizzato allenamenti distanziati per il fatto che Ever Banega era stato pizzicato in discoteca senza mascherine e misure cautelative. Nella discoteca 12 persone erano state trovate positive al Covid-19. Da lì la decisione del club di effettuare allenamenti distanziati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto al mediano | Cash e scambio

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE: tre casi positivi | Il comunicato