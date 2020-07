Calciomercato Juventus, addio Higuain | Intreccio con Immobile

La Juventus vede sempre più vicino l’addio di Gonzalo Higuain: tra l’attaccante argentino e Ciro Immobile si potrebbe aprire un intreccio di mercato

Nel calciomercato della Juventus giocano un ruolo importante anche le cessioni. L’ormai probabile partenza dell’attaccante Gonzalo Higuain potrebbe scatenare una catena di mercato che collegherebbe i bianconeri alla Lazio. Nel giro di attaccanti inserito anche Ciro Immobile.

Calciomercato Juventus, Higuain possibile erede di Immobile: i dettagli

Il futuro di Ciro Immobile alla Lazio continua ad essere un’incognita. L’attuale capocannoniere della Serie A, a pochi passi da raggiungere anche la scarpa d’oro, continua ad essere corteggiato dai migliori club europei. Come riporta ‘Calciomercato.it‘, sulle sue tracce del bomber ci sarebbero Manchester United, Newcastle ed Everton, ma la volontà del club biancoceleste sarebbe quella di trattenere il giocatore, proponendogli il prolungamento fino al 2025 con 5 milioni di ingaggio. Un rinnovo allettante, così come le offerte dalla Premier. Ma il destino di Immobile potrebbe incrociarsi con quello di Higuain.

Infatti in caso di partenza dell’attaccante laziale, la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe cercare un possibile sostituto. Il calciatore che potrebbe raccogliere l’eredità di Immobile potrebbe essere proprio Gonzalo Higuain, attaccante in uscita dalla Juventus. L’argentino permetterebbe alla Lazio di non spendere troppo per averlo, cercando anche di spalmare l’ingaggio. A convincere il giocatore invece ci sarebbe la possibilità di essere ancora una volta protagonista anche in Champions League. Un intreccio di mercato dunque che potrebbe portare alla rivoluzione in attacco di alcune squadre tra Italia ed Inghilterra.

