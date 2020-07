Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Si è promesso a Conte!

In casa Inter tiene banco il calciomercato con un nome su tutti che sarebbe pronto ad approdare alla corte di Conte: i dettagli

Il secondo posto passa dalla sfida contro l’Atalanta, per una Serie A 2019/20 ormai in chiusura. In casa nerazzurra il focus resta il calciomercato estivo con diversi nomi sul taccuino di Marotta per rinforzare la rosa di Conte. Ecco che si avvicina a grandi passi l’arrivo del difensore di Serie A, promesso sposo da tempo dell’Inter.

Calciomercato Inter, ecco il rinforzo per Conte

L’Inter guarda alla prossima stagione con l’obiettivo rinnovato di puntare allo scudetto. Marotta e Conte vogliono stoppare l’egemonia della Juventus dopo nove anni di successi bianconeri. Ecco perchè il mercato estivo porterà diversi rinforzi alla corte di Antonio Conte. Tra questi, secondo quanto riportato da ‘La Stampa‘, vi sarebbe anche Armando Izzo.

Il difensore del Torino si sarebbe promesso ormai da tempo alla società meneghina che nelle prossime settimane potrebbe chiudere il colpo. Un rinforzo importante per la difesa di Conte che reputa Izzo uno dei migliori interpreti del 3-5-2.

Il giocatore, in scadenza nel 2024 e che potrebbe saltare la sfida con la Roma per un problema al ginocchio, ha accumulato 36 presenze e 3 reti in stagione.

