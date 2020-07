Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI | La decisione su Lukaku

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter e Fiorentina per il big match di ‘San Siro’: ecco cosa ha deciso Conte riguardo a Lukaku.

Con la lotta scudetto virtualmente chiusa, dopo il passo falso contro la Roma e la vittoria della Juventus sulla Lazio, l’Inter ospita la Fiorentina. I nerazzurri vogliono comunque mantenere il secondo posto in classifica, candidandosi come l’antagonista principale dei bianconeri per la prossima stagione. Per la sfida di stasera, Conte ha deciso di rilanciare Lukaku in attacco: al suo fianco ci sarà Sanchez, con Lautaro in panchina. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali | C’è Lukaku, fuori Lautaro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

