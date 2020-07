Calciomercato Verona, arriva l’ufficialità | Comunicato su Juric

Arriva una svolta sul futuro di Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona. La società ha deciso ed è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Buona stagione dell’Hellas Verona, che al momento occupa il nono posto in classifica in Serie A. La squadra di Juric quest’anno si è tolta parecchie soddisfazioni, come battere la Juventus al Bentegodi. Il presidente Setti, infatti, alla luce di questi risultati, ha deciso il futuro dell’allenatore croato insieme alla dirigenza.

Per Juric è arrivato il rinnovo del contratto per lui e per tutto il suo staff, fino al 2023. Arrivato anche il comunicato ufficiale: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023“.

