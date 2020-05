Coronavirus, 1 miliardo di perdite | La cifra schock per la prossima stagione

Il campionato è pronto a ripartire ma ciò non toglierà le gravi perdite economiche. Previsti danni enormi per le società!

È un momento molto difficile per tutto il movimento calcistico, che si è fermato da ormai due mesi e sta cercando di ripartire per ridurre il più possibile le eventuali perdite economiche causate dall’emergenza coronavirus. In ogni caso ci saranno delle limitazioni importanti e si giocherà per diversi mesi a porte chiuse.

La Serie A vorrebbe tornare in campo intorno al 13 giugno e ben 16 club su 20 hanno scelto per quella data, mentre in Bundesliga si potrà tornare in campo già sabato 16 maggio. La Ligue 1 invece ha chiuso in anticipo la stagione e ha già assegnato il titolo al PSG, che era primo a 12 punti di distacco dal Marsiglia.

Premier League, un miliardo di perdite per le gare a porte chiuse

Anche la Premier League va verso la ripartenza nella prima metà di giugno, ma sono previste grosse perdite per il campionato più seguito al mondo. Secondo il Mirror, anche la stagione 2020/2021 potrebbe disputarsi senza tifosi e potrebbero esserci dei danni economici importanti per tutti i club inglesi.

Le perdite complessive inerenti alla mancata vendita dei biglietti potrebbe aggirarsi intorno a un miliardo di euro. Per molti club è prioritario il guadagno che arriva dai tifosi, ad esempio solo il Manchester United arriva a incassare 111 milioni di euro a stagione. Le società, in ogni caso, continueranno a vivere grazie ai soldi dei diritti tv.

Le emittenti televisive, nel frattempo, hanno chiesto uno sconto per le gare che si giocheranno a porte chiuse perché lo spettacolo offerto sarà meno affascinante.

