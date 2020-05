Serie A, primo infortunio in allenamento | C’è la frattura!

Primo infortunio in Serie A dopo la ripresa degli allenamenti individuali. Si tratta del portiere della Roma Pau Lopez

Dopo due mesi di assenza dai campi, i calciatori di Serie A sono tornati ad allenarsi. Arriva però, subito il primo infortunio nel campionato italiano dopo la ripresa degli allenamenti. Durante una seduta individuale, il portiere della Roma Pau Lopez ha infatti subito la microfrattura del polso sinistro. Per il giocatore giallorosso si prevedono almeno tre settimane di stop. Un rientro sfortunato per il portiere spagnolo, che nella sua prima stagione in giallorosso ha collezionato 32 presenze. Il portiere spagnolo dunque, si potrà rivedere in campo nella prossima stagione. Nel caso in cui la Serie A dovesse ripartire, a sostituirlo tra i pali della squadra capitolina sarà Antonio Mirante, secondo portiere di Paulo Fonseca. Continua dunque una stagione sfortunata per la Roma, che ha dovuto fare i conti con una serie importante di infortuni, che sicuramente ne hanno in parte pregiudicato l’andamento.

