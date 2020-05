Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato al Senato sulla Serie A: “Non si riprenderà per frette inutili, ma per i protocolli di sicurezza”.

Nella giornata odierna il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato al Senato della Repubblica riguardo ai prossimi movimenti del mondo dello sport e, quindi, anche della Serie A. Proprio riguardo alla massima divisione italiana, il Ministro ha dichiarato: “Sono consapevole dell’importanza del mondo del calcio nel nostro Paese, anche a livello economico. Nonostante ciò ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito sulla possibile ripresa. Riguardo al campionato sono chiaro: se riprenderà vorrà dire che saremo arrivati ad una successione ordinata di azioni e protocolli che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza. Per tutto e tutti. E non per frette irresponsabili. Credo che, intanto, la FIGC possa riadeguare il protocollo in attesa della ripresa degli allenamenti”.

Vincenzo Spadafora torna a parlare sulla possibile ripresa della Serie A. Il Ministro dello Sport, nella giornata odierna, ha tenuto un’informativa al Senato: “Le competizioni sportive sono ferme in tutto il mondo per l’emergenza ‘Coronavirus’. Sono consapevole dell’importanza sociale del mondo del calcio. Inoltre è un industria, quella calcistica, che dà al Fisco oltre un miliardo di euro”. Lo Sport, poi, non è solamente il calcio e Spadafora al riguardo ha voluto aggiungere: “Riguarda lo sport di base contiamo di riaprire i centri sportivi entro il 25 maggio, adottando tutti i protocolli atti a garantire la sicurezza”.

Il mondo dello Sport si muove per una lenta ripresa: anche la Serie A potrebbe accodarsi e riuscire ad ottenere il definitivo via libera per portare a termine il campionato.

