Serie A, ripresa allenamenti di squadra | Il CTS rinvia la decisione

Ancora nessuna decisione presa: il Comitato tecnico scientifico del Governo ha rinviato a domani la scelta riguardo il via libera o meno alla ripresa degli allenamenti collettivi.

Era prevista per oggi la decisione in merito agli allenamenti collettivi, ulteriore passo verso la ripartenza del movimento calcio in Italia. Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi in data odierna per deliberare, ha però rinviato probabilmente a domani la conclusione dell’esame che porterà alla decisione riguardo il via libera o meno alla ripresa degli allenamenti in forma collettiva delle squadre. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Delusione dunque per chi attendeva già oggi la scelta che in caso positivo rappresenterebbe un passo fondamentale per la chiusura delle stagioni agonistiche. Il nodo centrale resta ancora la quarantena per i contatti stretti dei nuovi positivi che per il Cts non dovrebbe limitarsi ai soli atleti colpiti. Domani è inoltre in programma anche un Consiglio dei Ministri che ha in programma anche questa delicata tematica.

Il rischio reale sarebbe quello di dover stoppare tutto al primo contagio, questa volta in maniera definitiva.

