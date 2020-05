Calciomercato Inter, addio deciso | Destinazione a sorpresa

Il giocatore sarebbe sul punto di dire addio all’Inter al termine della stagione. Nelle prossime settimane pronto l’assalto definitivo della big d’Europa

Saranno mesi davvero duri tra stagione ancora da completare e la sessione estiva di calciomercato. L’Inter starebbe così in ottica futura tra acquisti e cessioni per snellire la rosa di Antonio Conte. Il centrale uruguaiano, Diego Godin, potrebbe già addio ai nerazzurri in estate per sposare un nuovo progetto.

Calciomercato Inter, Godin verso la cessione

Le sue caratteristiche non si sposano a meraviglia con la difesa a tre di Antonio Conte, restio a cambiare la sua filosofia di gioco. E così potrebbe arrivare la sua cessione definitiva. Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” seguita poi dal portale spagnolo “El Desmarque” l’Inter ha già deciso per il suo addio al termine di questa stagione turbolente.

Attualmente sulle sue tracce ci sarebbe il Valencia, pronto a dare l’assalto definitivo nei prossimi giorni con la possibilità di arrivare ad un centrale davvero esperto vista la carenza nel reparto difensivo. Ancora un’asse davvero bollente tra Serie A e Liga.

Nelle prossime settimane potrebbe esserci novità davvero interessanti per il difensore nerazzurro, pronto già a salutare Conte.

