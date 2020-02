Premier League, gara rinviata | Ecco il motivo

Premier League, rinvio della gara Manchester City-West Ham: la decisione è stata presa per motivi di sicurezza

Non si disputerà la sfida di Premier League in programma quest’oggi tra il Manchester City e il West Ham. Il match avrebbe dovuto giocarsi all’Etihad Stadium alle ore 17.30, ma è stato deciso ufficialmente per il rinvio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. L’arrivo del tifone Ciara, per il quale si prevede un brusco peggioramento delle condizioni meteo, non garantiva la sicurezza degli spettatori allo stadio. Ecco perché il match è stato posticipato a data da destinarsi. Ulteriori indicazioni sul recupero della gara saranno fornite nel corso della giornata di oggi, come si apprende da fonti ufficiali in Inghilterra.