Mateta e la Juve: Un Ritorno di Moda dopo Commissioni e Infortuni. Sarà Questa la Volta Buona?

Una trattativa che sfiora, sfugge e poi ritorna: il nome di Jean-Philippe Mateta rimbalza di nuovo verso Torino, tra aspettative, dubbi e quella sensazione che il tempo, a volte, rimetta in fila le cose giuste.

A gennaio il copione sembrava scritto. Prima contatti con la Juve, poi sondaggi del Milan. Alla fine niente: Mateta è rimasto al Crystal Palace. Il motivo? Un mix di commissioni pesanti, tempi stretti e prudenza medica dopo alcuni infortuni passati. Oggi, però, il file si riapre. E lo fa con più ordine.

Il francese non è un nome di fantasia da calciomercato. È un attaccante da 1,92, destro, abituato a lottare in Premier League. Regge i duelli, attacca il primo palo, sa giocare spalle alla porta. Nell’ultimo biennio ha segnato con continuità, in particolare nella seconda parte del 2023-24, quando ha trasformato in gol diversi palloni sporchi in area. Dati pubblici confermano una crescita nelle conclusioni in porta e nel contributo senza palla, specie nel pressing alto. Un profilo utile per una squadra che vuole finalizzare in fretta e ripartire forte.

Qui entra la Juventus. Al netto dei cambi in panchina e dirigenza negli ultimi anni, a Torino cercano da tempo un 9 “verticale”, capace di alternarsi con chi ama cucire il gioco. Non si tratta soltanto di una riserva di lusso. È l’idea di un centravanti che non scomponga gli equilibri tattici ma li protegga: pochi tocchi, presenza in area di rigore, ritmo nelle transizioni, attenzione sui piazzati.

C’è un passaggio da chiarire. Nelle scorse settimane è circolata la frase: “dopo aver deciso la finale di Conference League”. Ad oggi non abbiamo riscontri ufficiali su una finale europea decisa da Mateta: il riferimento appare impreciso o quantomeno da verificare. È giusto segnalarlo, per rispetto di chi legge e di chi lavora sui dati.

Perché la Juve ci riprova

Il costo. Le valutazioni oscillano e non ci sono cifre certe, ma l’assenza di una clausola nota e l’età matura del giocatore tengono il prezzo su binari trattabili, rispetto a punte più giovani e iper-quotate.

Le commissioni. A gennaio furono lo scoglio. Ora gli intermediari sanno che senza un taglio o una diversa struttura dei pagamenti, l’affare non parte. Condizioni più chiare aiutano tutti.

La salute. Gli infortuni seri appartengono al passato recente. Gli staff seguiranno test e storici clinici, ma la tenuta nelle ultime stagioni è stata migliore.

Fin qui il contorno. Il punto centrale è un altro: cosa cambia davvero questa volta?

Cosa può cambiare stavolta

Il contesto tecnico. La Juve oggi ha bisogno di gol “semplici”. Tagli alle spalle, tap-in, pulizia della prima giocata. Mateta vive di questo. Non chiede trenta tocchi per azione.

La gestione dei ruoli. Con o senza un titolare fisso, un 9 che accetti rotazioni e partite sporche diventa decisivo da febbraio in poi. E in Italia i campionati si vincono spesso così.

La tempistica. Trattare prima accelera visite, incastri fiscali, programmazione atletica. Riduce gli imprevisti che a gennaio avevano ingolfato il mercato.

Restano zone grigie, ed è bene dirlo: non ci sono numeri ufficiali su ingaggio netto e bonus, né sulle richieste del Crystal Palace. Nemmeno è scontato l’incastro con altri movimenti in uscita. Ma il profilo tecnico è coerente, e la finestra temporale gioca a favore.

Forse è questo il fascino di certe storie di calcio: ritornano quando ti sembra di averle archiviate. Immaginate una notte d’autunno allo Stadium, pioggia leggera, palla che scivola e un taglio sul primo palo. È lì che un centravanti si riconosce. È lì che capisci se era davvero la volta buona.