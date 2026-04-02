Calciomercato Milan e Roma / Esclusivo agente Paletta: “Nessuna offerta, ecco il suo sogno”

CALCIOMERCATO MILAN PARMA ESCLUSIVO AGENTE PALETTA/ MILANO – Alla ricerca di rinforzi difensivi, anche nelle ultime ore Fiorentina, Milan e Roma sono state accostate con forza a Gabriel Paletta. Da quando è rientrato dall’infortunio, il difensore argentino è tornato un pilastro imprescindibile per il Parma e le voci di mercato su di lui sono tornate numerose come in estate. “Non c’è alcuna offerta ufficiale – esordisce in esclusiva a Calciomercatoweb.it Martin Guastadisegno, agente del 27enne argentino – è vero che sono in Italia e che ho incontrato il ragazzo, ma abbiamo parlato soprattutto del suo sogno di difendere i colori dell’Italia ai Mondiali. Ed è anche per questo che pensiamo che ad oggi la cosa migliore da fare sia rimanere a Parma, per continuare a coltivare il sogno brasiliano. Ci fa piacere che per ogni squadra che cerchi un difensore venga fatto il nome di Gabriel, perché vuol dire che sta facendo bene da diversi anni, ma, ribadisco, non abbiamo ricevuto alcuna proposta ufficiale. Reputo Paletta uno dei migliori centrali della Serie A, ma questi quattro mesi li farà ancora in Emilia. A luglio, sia che vada sia che non vada ai Mondiali, decideremo insieme al Parma se dovesse arrivare un’offerta interessante per il club e per tutti”.

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