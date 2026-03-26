Calciomercato Roma, Zaniolo: ecco quando si parlerà del rinnovo

Il giovane calciatore, Zaniolo, arrivato in estate dall’Inter nell’operazione Nainggolan, è al centro delle attenzioni della Roma e di altri club

Quindici presenze tra campionato e Champions League e un gol all’attivo. È questo il ruolino di marcia di Nicolò Zaniolo, 19enne astro nascente del calcio italiano e della Roma. Il figlio d’arte, il padre Igor è stato un attaccante protagonista dalla fine degli anni 90 fino al 2012, è arrivato alla corte dell’allenatore Eusebio Di Francesco nell’estate scorsa nell’ambito dell’operazione che ha portato Radja Nainggolan all’Inter (insieme a Santon, arrivato nella Capitale). Un grande colpo per il futuro, ma anche per il presente visto che, quando è stato chiamato in causa, ha sfornato prestazioni importanti. Negli ultimi tempi, si è parlato anche di un interessamento del Real Madrid, ma nel frattempo si discute anche del prolungamento contrattuale. CLICCA QUI per tutto il mercato in tempo reale.

Calciomercato Roma, appuntamento per il rinnovo di Zaniolo

La volontà del direttore sportivo della Roma, Monchi, e dell’intera società capitolina, è quella di trattenere più a lungo possibile il trequartista classe ’99 e, per questo motivo, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, alla fine di questa sessione di calciomercato invernale, le parti si siederanno al tavolo delle trattative con l’entourage di Zaniolo, che ha recentemente cambiato procuratore. Febbraio, dunque, sarà un mese caldo per il gioiello capitolino, in scadenza di contratto nel 2023: si discuterà di un prolungamento per un’altra stagione e, soprattutto, dell’adeguamento dell’ingaggio. Zaniolo e la Roma, una storia destinata a durare ancora a lungo. A meno di clamorosi colpi di scena.