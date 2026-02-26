Calciomercatoweb.it ha intervistato David Jimenez, agente di Christopher Lungoyi lo scorso gennaio acquistato a titolo definitivo dalla Juventus

Nello scorso mercato di gennaio la Juventus ha spiazzato tutti chiudendo l’acquisto dal Lugano, col quale ha eccellenti rapporti, di Christopher Lungoyi. Parliamo di un giovane calciatore svizzero di origini congolesi, in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli dell’attacco: “Gli piace tentare l’uno contro uno, fare assist e gol – ha spiegato in esclusiva a Calciomercatoweb.it David Jimenez, agente del classe 2000 – Per questo può giocare da prima, seconda punta e attaccante esterno. Christopher è poi un grande professionista, lavora tanto in allenamento e alle spalle ha una famiglia incredibile che lo aiuta molto”.

Calciomercato Juventus, agente Lungoyi a CMWEB: “Seguito fin dai tempi del Porto. Ecco come è andata”

L’affare Lungoyi è nato nel corso degli anni. Come svelato da Jimenez a Calciomercatoweb.it, infatti, il club presieduto da Andrea Agnelli “lo seguiva fin da quando militava nelle giovanili del Porto“. Per aggiudicarselo, la dirigenza juventina ha dovuto sconfiggere “la concorrenza di società francesi e belghe. La chiamata della Juventus ha chiuso ogni discorso perché la Juve non si può rifiutare“, ha sottolineato il procuratore al nostro microfono.

Il 20enne nato a Kinshasa e cresciuto nel Servette potremmo però non vederlo così presto con la maglia bianconera, nello specifico con quella dell’Under 23: “A causa del Covid, oggi è difficile fare previsioni – ha sottolineato Jimenez in conclusione – Da accordi è in prestito al Lugano fino alla fine della stagione 2021/2022, però vedremo cosa succederà l’anno prossimo…”.

Raffaele Amato