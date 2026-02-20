SERIE B RISULTATI E MARCATORI DELLE GARE DELLE 14.30/ Roma – L’ultima giornata del campionato di Serie B è stata divisa in 3 parti e la prima, quattro partite iniziate alle 14.30, è appena terminata. Ecco marcatori e risultati:

Grosseto-Bari: 4-3

18′ Lupoli (G); 35′ Ceppitelli (B); 42′ Caputo (B); 46′ Fedato (B); 49′ Coulibaly (G); 65′ Piovaccari (G); 85′ Fanciulli (G)

Spezia-Modena: 1-1

20′ Ardemagni (M); 89′ Sansovini (S)

Cesena-Pro Vercelli: 1-1

29′ Tonucci (C); 45′ Ragatzu (P)

Ternana-Padova: 2-1

4′ Vitale (T); 50′ Cutolo (P); 59′ Bencivenga (T)

