Sara Croce, la scollatura è da capogiro: visione rovente

Sara Croce, primo piano spettacolare per la modella e showgirl: una scollatura pazzesca che toglie il respiro ai fan

Nei diversi anni in cui l’abbiamo seguita con affetto e con passione prima a Ciao Darwin come Madre Natura e poi ad Avanti un Altro nei panni della Bonas, abbiamo imparato ad apprezzare l’eleganza seducente di Sara Croce. La modella e showgirl pavese, 25 anni, è senza dubbio una delle bellezze maggiormente in vista di questi anni.

Fascino irresistibile, sguardo magnetico e silhouette da sballo, Sara è stata per diverso tempo una delle migliori frecce all’arco dei programmi di Paolo Bonolis su Mediaset. Con la consacrazione avvenuta partecipando alle ultime storiche puntate del Maurizio Costanzo Show. Poi, per lei, un lungo periodo di pausa dalla tv, dedicandosi maggiormente alla propria attività di modella.

I suoi ammiratori ne hanno certamente sentito la nostalgia, ma hanno potuto continuare a seguirne le gesta sul web, tramite una aggiornatissima pagina Instagram dove ha oltre un milione di followers. Sara ha viaggiato molto nell’ultimo anno, trascorrendo diversi mesi negli Stati Uniti per accrescere la propria visibilità internazionale. Naturalmente, continuando a raccogliere like e messaggi d’amore in grande quantità, gli stessi che hanno popolato la sua bacheca nel corso dell’estate. La modella non ha mai fatto mancare immagini mozzafiato che facessero battere il cuore all’impazzata.

Adesso, finalmente, il grande ritorno sul piccolo schermo, attesissimo. In una cornice speciale, quella di Ballando con le stelle. Uno dei programmi televisivi più amati dove la vedremo mettersi alla prova in coppia con il ballerino Luca Favilla, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e vecchia conoscenza del programma.

Sara ha condiviso sul web alcuni momenti durante le prove in vista delle prime puntate. Il suo fascino risalta come al solito e in questo primo piano la sua vertiginosa scollatura attira l’attenzione come non mai. Per non parlare del video successivo in cui si esercita in sala insieme a Luca e incanta tutti con le sue movenze sinuose. Ne vedremo davvero delle belle in questa edizione di Ballando con le stelle, anche perché ci saranno altre presenze ragguardevoli. Come quella di Wanda Nara.