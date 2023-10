Elisabetta Canalis, in strada la guardano tutti: scollatura esagerata

La showgirl sarda sempre più sexy sui social: l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis fa impazzire milioni di fan

Era il 1999 e, a soli 21 anni, conquistò il piccolo schermo grazie a ‘Striscia la Notizia’. Elisabetta Canalis, oggi come allora, rimane uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati di sempre.

Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, la volle a tutti i costi come velina mora per ben tre anni, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Un successo strepitoso che l’ha posta al vertice delle veline più amate di sempre. Anche sui social Elisabetta è un vero e proprio faro di luce e sensualità per i suoi tantissimi fan: solo su Instagram, l’incantevole sarda ha già ottenuto 3,5 milioni di seguaci. Elisabetta Canalis nasce il 12 settembre 1978 a Sassari e, dopo l’esperienza su Canale 5, è stata protagonista di un calendario sexy che – a quel tempo – ha sconvolto tutta Italia.

La rivista ‘Max’ pubblicò nel 2003 milioni di copie ed un successo a dir poco clamoroso per la showgirl sassarese. In tv ha trovato grande spazio: nel 2006 nella sitcom insieme a Fabio De Luigi, ‘Love Bugs’ e nello stesso anno fu protagonista nel cinepanettone ‘Natale a New York’ al fianco di Christian De Sica.

Nel 2008 ebbe risalto la commedia romantica con Alessandro Siani ‘La seconda volta non si scorda mai’, nella quale mostrò il suo talento. Rimangono impresse nei ricordi dei fan le sue interpretazioni in ‘Carabinieri’, fiction di grande successo sulle reti Mediaset.

Scollatura bollente: Elisabetta Canalis è spaziale

La sua vita amorosa ha registrato diversi flirt importanti, nel corso degli anni. Il primo fu sicuramente quello riguardante l’ex attaccante Bobo Vieri: intorno al 2010, poi, scoppiò la scintilla con il divo di Hollywood George Clooney.

Dal 2014 al 2023, prima del divorzio, è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri: la coppia ha avuto anche una figlia, nel 2015, chiamata Skyler Eva. Sui social Elisabetta è una vera e propria diva ed ultimamente, dopo i numerosi scatti bollenti riservati ai fan durante l’estate, si è superata con un’istantanea esagerata nella sua Milano. Ai Navigli, infatti, l’ex velina si è mostrata in grande forma con un completo beige tanto elegante quanto sexy.

In primo piano la magliettina aderentissima che, tuttavia, lascia enorme spazio alle forme della Canalis. La scollatura mostrata dalla showgirl sarda è semplicemente irresistibile: le sue curve esplosive sono tenute a stento a bada dalla maglietta. I fan, nei commenti, sono esplosi in un mare di complimenti – alcuni abbastanza coloriti – che hanno dato prova dell’ennesimo centro social della Canalis.