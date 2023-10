Batosta tremenda: il big si opera, torna nel 2024

Tremenda mazzata, il verdetto dei medici è impietoso: il big si deve operare, pertanto ritornerà solo nel 2024

Siamo appena all’inizio della stagione ma i club devono già fare i conti con gli infortuni dei loro tesserati. L’Inter, capolista della Serie A a braccetto con il Milan, ha l’infermeria quasi piena.

Ad Arnautovic, che starà fuori tra i 45 e i 60 giorni a causa di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, Cuadrado, che lamenta un’infiammazione al tendine, e Sensi, che accusa un risentimento muscolare al quadricipite della coscia e pertanto sarà out per il match contro la Salernitana, nelle ultime ore si è aggiunto Frattesi che è fermo ai box per un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Per l’ex Sassuolo niente match contro la Salernitana e il Benfica, in Champions League, ed è a rischio per quello contro il Bologna.

Non stanno meglio gli eterni rivali dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Il bianconero De Sciglio, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato lesionatosi nel corso della partita contro il Lecce dello scorso campionato, rientrerà solo nel 2024 mentre è fissato a fine ottobre il rientro del compagno di squadra Alex Sandro che ha rimediato in allenamento una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Paris Saint-Germain, batosta tremenda: Nuno Mendes si è operato, torna nel 2024

In generale, a parte il caso di Di Sciglio, sono tutti infortuni di natura muscolare, indice del fatto che i calciatori, giocando senza soluzione di continuità, non hanno a disposizione il tempo sufficiente per recuperare pienamente e smaltire le tossine dopo ogni match. Insomma, i calciatori, soprattutto quelli dei top team che sono impegnati su più fronti, pagano dazio a una stagione che non conosce soste e in cui di fatto si gioca ogni tre giorni.

Discorso diverso, invece, per Nuno Mendes il cui calvario sembra non aver fine. Il difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale lusitano è fermo dallo scorso 30 aprile. Ebbene, per risolvere una volte per tutte il problema muscolare al bicipite femorale della gamba destra che, come detto, lo tiene lontano dal rettangolo verde da quasi 5 mesi è finito sotto i ferri di un chirurgo finlandese e, di conseguenza, non vedrà il campo da gioco per altri 4 mesi.

Una vera iattura per il talentuoso classe 2002 portoghese e per Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, che perde il suo terzino titolare in pratica per tutta la prima parte di stagione: gli imprevisti, che sono sempre dietro l’angolo, del difficile mestiere dell’allenatore di calcio.

