Esonero in Serie A: che cosa sta succedendo

Prossimo match sarà fondamentale, un’altra squadra in Serie A sta per cambiare allenatore?

Finora in Serie A solo una panchina è cambiata, quella di Paolo Zanetti che l’Empoli ha deciso di sollevare dall’incarico subito dopo la clamorosa sconfitta di Roma dove la formazione toscana ha mostrato la sua peggior versione.

Al suo posto è arrivato Aurelio Andreazzoli – per la terza volta allenatore dei toscani – che subito ha vinto di misura contro la Salernitana di Paulo Sousa, anch’egli alle prese con una crisi da cui può uscire soltanto grazie alla vittoria che quest’anno non è ancora arrivata. Anche per il portoghese la panchina è a forte rischio.

La terza panchina scottante e che potrebbe realmente saltare è invece quella di Andrea Sottil. L’Udinese per rendimento è una delle peggiori squadre in questo momento e la sconfitta dolorosa di Napoli ha convinto la proprietà a dargli un’ultima opportunità. Se anche in quella dovesse fallire si potrebbero aprire diversi scenari.

Udinese, Sottil rischia l’esonero: i nomi in lizza

L’Udinese non ha brillato finora e in sei partite ha ottenuto tre pareggi e tre altrettanti sconfitte. L’idea di gioco di Sottil latita e l’assenza di Gerard Deulofeu si sta rivelando pesante da sopportare, tanto che è proprio l’attacco a soffrire maggiormente in questa primissima fase della stagione.

Due reti, per giunta firmate dal solo Lazar Samardzic, evidentemente non bastano a risolvere un problema così importane. Lorenzo Lucca, a cui è stato dato il compito di dirigere l’attacco dei friulani, fatica ancora a imporsi in Serie A, mentre sulle fasce Florian Thauvin – in teoria uno dei calciatori migliori in dotazione all’Udinese – non si è ancora adattato al cento per cento al calcio italiano mostrando diverse lacune perlopiù di natura tattica.

Insomma, c’è qualcosa che non va e se contro il Genoa – galvanizzato dalla roboante 4-1 ai danni della Roma – non dovesse arrivare una vittoria, o comunque una prestazione convincente, Sottil rischierebbe di essere esonerato e sostituito.

Diversi nomi sono in lizza per prendere il posto dell’ex difensore. L’idea che piace un po’ a tutti sarebbe quella di riportare in bianconero Igor Tudor, in questo momento senza panchina dopo le dimissioni dal Marsiglia al termine della scorsa stagione.

Come piste alternative occhio invece agli ex Gabriele Cioffi, tecnico che conosce molto bene l’ambiente, e Luca Gotti che ha allenato per due stagioni la compagine friulana ottenendo discreti risultati.