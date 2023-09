Emily Ratajkowski, forme e trasparenze: lo scatto è bollente

La super modella statunitense continua a pubblicare immagini hot e decisamente sopra le righe. Visione paradisiaca per tutti i fan.

Il mondo della moda è seguito in tutto il mondo. In primo luogo per capire le nuove tendenze di abbigliamento che ogni anno sembrano cambiare o apportare modifiche estetiche interessanti. Ma c’è anche un altro motivo per cui c’è grande attrazione in tale ambito.

Ovvero la presenza sulle passerelle di tutto il mondo di top model bellissime, sensuali, e dal fisico statuarie, che accendono la fantasia di ogni uomo o donna. Tra queste super modelle tanto desiderate spicca senza dubbio la presenza di Emily Ratajkowksi, considerata a ragione una delle donne più belle e intriganti del pianeta.

Modella e attrice, nata a Londra ma di nazionalità statunitense, la splendida Emily è molto nota e ambita. Non a caso, oltre ad essere volto e corpo di numerosi brand di moda di altissimo livello, la Ratajkowski è anche comparsa in diversi film hollywoodiani. Su tutti Gone Girl, Entourage, In Darkness e L’arte della truffa, in cui ha sempre ottenuto ruoli piuttosto importanti e tutt’altro che marginali.

Trasparenze hot: l’outfit di Emily Ratajkowkski non nasconde nulla ai fan

Oltre ad avere dunque una attività lavorativa molto folta e prestigiosa, la Ratajkowksi è considerata una bellezza assoluta in senso evidente. Il fattore estetico è indiscutibile: sguardo dolce, occhi scuri e profondissimi, labbra carnose e soprattutto un fisico perfetto, che da anni fa sognare numerosi fan.

I suoi 30 milioni di follower vengono spesso allietati da scatti hot e bollenti della stessa Emily, che ha già fatto notare come non abbia remore o timori reverenziali a mostrarsi seminuda anche sui social. La modella spesso appare con abbigliamenti trasparenti che mettono in evidenza le sue forme.

Come nell’ultimo post pubblicato su Instagram, una sorta di backstage per uno shooting fotografico. Emrata (come si fa chiamare sui social) è apparsa con un abbigliamento a dir poco minimo: reggiseno di filo che mette in risalto il decolleté spaziale, gonna estiva trasparente che non nasconde affatto l’intimo della top model. Insomma un ennesima dimostrazione della sua bellezza e del suo coraggio a mostrarsi.