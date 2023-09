Scollatura da capogiro: Giorgia Rossi è la regina della Serie A

Giorgia Rossi incanta davanti agli schermi di DAZN, applausi per la giornalista sportiva che sfoggia una super scollatura

Ha colmato il vuoto dell’assenza di Diletta Leotta come ci si attendeva da lei, con grande professionalità e classe da vendere. Fino al rientro della catanese su DAZN, è stata lei in primissima fila per l’emittente streaming a raccontarci le gare principali delle giornate di campionato di Serie A. E anche adesso che Diletta ha ripreso il suo posto, Giorgia Rossi non è di certo una numero due, tutt’altro.

La conosciamo bene ormai, fin dai lunghi anni trascorsi a Sport Mediaset, in cui si era già segnalata come una delle giornaliste sportive di maggior successo. Il tutto, naturalmente, confermato dal trasferimento a DAZN, dove è tornata protagonista assoluta delle domeniche calcistiche. La 36enne romana è una delle preferite dal pubblico e la cosa non sorprende affatto, grazie alla sua grande competenza e passione. E, non secondariamente, a un fascino che non passa affatto inosservato.

Nel corso della pausa estiva, erano in tanti a sentire la sua mancanza. Mitigata in parte dagli splendidi scatti che Giorgia ci aveva offerto sul suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram, con una platea da oltre mezzo milione di followers. Ora che la stagione calcistica è entrata ormai a pieno regime, possiamo godercela dal divano di casa e la sua presenza non può lasciare indifferenti, anzi.

Giorgia Rossi, il turno infrasettimanale si incendia grazie a lei: lato A ravvicinato, incontenibile

Il turno infrasettimanale di campionato per la sesta giornata è stato inaugurato martedì sera da Juventus-Lecce. In studio lei, più elegante e seducente che mai, a fare vera e propria strage di cuori, con uno dei suoi look più riusciti in assoluto.

Abito nero micidiale, a esaltare la sua figura slanciata e dalla sensualità stratosferica. Per chi se la fosse persa, gli scatti nell’ultimo post su Instagram ce la ripropongono in tutto il suo splendore. Sguardo magnetico e soprattutto una visione da urlo, quella della sua scollatura, capace di tenere incollati tutti allo schermo sempre e comunque.

Applausi scroscianti che si manifestano con i like e con i commenti carichi di entusiasmo. Nei messaggi, in tanti esprimono la loro preferenza per Giorgia piuttosto che per la Leotta. Questione di gusti, di sicuro siamo di fronte a uno dei volti più amati e affascinanti della tv nostrana.