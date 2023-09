Pronto ad esordire: Pioli è pronto alla decisione a sorpresa

C’è un elemento a sorpresa che Stefano Pioli può piazzare nel Milan, una mossa a creare dibattito nella tifoseria rossonera.

È arrivato il momento anche di prendere qualche rischio, a inizio stagione si può ancora trovare qualche soluzione inedita per avere delle garanzie in futuro. Il tecnico non manca di aver coraggio, la prossima mossa sorprenderà in parte la tifoseria.

Rilanciare il Milan in Serie A è un obiettivo, anche dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Newcastle. Non aver preso gol nella gara di Champions League – dopo averne incassati cinque nel derby – è già un passo in avanti, anche se qualcosa andrà migliorata.

È soprattutto la tenuta di gioco dei rossoneri che sembra in flessione, quando il pallone non capita tra i piedi di Rafael Leao mancano le sorprese a spiazzare i difensori. Qualcosa che sta notando lo stesso mister Pioli, pronto per una sorta di rivoluzione epocale con la sua prossima decisione.

Pioli lancia un giovane, Milan convinto

La dimostrazione di questa volontà di cambiare è testimoniata anche dai numeri che supporterebbero la scelta del Milan. E anche una parte della tifoseria appoggerebbe questa mossa, sicuramente sarebbe coraggiosa e a dimostrazione di un club che punta con grande coraggio sui giovani, senza guardare così più di tanto all’età sulla carta d’identità. L’ultima idea può essere concretizzata, il Milan lancerà Francesco Camarda in Serie A.

Il giovanissimo bomber rossonero sta bruciando le tappe, ha segnato qualcosa come 500 gol nelle giovanili ed è forse il miglior prospetto capitato negli ultimi anni. All’esordio in Youth League (l’equivalente della Champions per i ragazzi) si è ripetuto, andando in gol con una doppietta all’esordio e dando grande prova di maturità calcistica nonostante l’età. Allenato da Ignazio Abate in primavera, il giovanissimo attaccante è un classe 2008: dal frequentare la seconda superiore potrebbe passare direttamente a calcare i campi in Serie A.

Quella che potrebbe essere una pazza idea, potrebbe avere un fondo di verità e di applicabilità in campo. Non sarebbe mandato allo sbaraglio, quanto testato già in match dall’esito più tranquillo per vederne le sue qualità e come reggerebbe all’impatto.

Per poi diventare un punto di riferimento col passare del tempo e raccogliere l’eredità di Giroud al centro dell’attacco, con un calciatore fatto in casa e dal sicuro attaccamento alla maglia. La mossa rossonera potrebbe spiazzare ma essere alla fine il segnale di un rinnovamento certamente apprezzabile.