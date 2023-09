Cannavaro, una figlia da copertina: Martina conquista i tabloid inglesi

Martina Cannavaro è la figlia dell’ex campione del mondo Fabio che sta prendendo sempre più spazio sui social con fan in aumento.

L’ex calciatore di Inter, Juve e Real ha così una figlia influencer, quasi seguendo la moda di altri personaggi calcistici del passato con figlie ormai divenuta star del web.

Il testimone dei fan passa di padre in figlia, anche se in questo caso ci vorrà molto tempo almeno per andare a pareggiare il gradimento globale. Quanto fatto da Fabio Cannavaro nel calcio rimarrà per sempre, la traccia del difensore è stata quella di un trionfo mondiale nel 2006, dove ha alzato la Coppa del mondo al cielo per poi vincere anche il Pallone d’oro qualche mese dopo.

Dal canto suo, Martina Cannavaro era ancora una bambina mentre ora è una ragazza che fa perdere la testa. Addirittura se ne sono accorti i tabloid inglesi, da sempre immersi nel mondo del gossip ma che hanno dato merito a una ragazza italiana dal futuro brillante sui social.

Martina Cannavaro, una nuova influencer da scoprire

La figlia di Fabio Cannavaro ha ora 21 anni, è una ragazza che affascina sempre più sul web. Ha festeggiato i cinquant’anni del papà con una meravigliosa festa in maschera e in passato ha già fatto parlare di sé, quando ha dichiarato come – per vedere proprio il suo genitore in panchina – ha dovuto indossare il burqa.

È stata un po’ itinerante la famiglia Cannavaro negli ultimi tempi, l’ultima esperienza del papà in panchina a Benevento non è stata entusiasmante, i tifosi apprezzavano di più Martina. E ne avevano anche ragione: Martina Cannavaro brilla sempre sui social. Non è un caso come i fan siano in aumento per lei, è arrivata a 30mila followers ed è pronta ad aprirsi un varco nel mondo dello spettacolo.

Foto che osserva anche papà Fabio, che era tra i candidati per la panchina della nazionale polacca e ha rivendicato un maggior spazio nel mondo del calcio. Martina, invece, sa benissimo come sui social può avere campo libero, dimostrando di essere una ragazza in forma e molto attiva nei suoi vari interessi. Anche in Inghilterra alcuni tabloid come il Daily Mail gli hanno dedicato la copertina e Martina ha un futuro più che roseo.

Guardando alle figlie d’arte, forse il primo paragone viene proprio con Maria Guardiola, la bionda che fa impazzire ormai tutta Europa. La figlia di Pep è sempre al centro dell’attenzione, tanto che nei trionfi in Premier e in Champions in molti osservavano le sue mosse, ed è anche chiacchierata per un presunto flirt con Alvarez.