Elisabetta Gregoraci, che tacchi: la visione lascia di stucco

Elisabetta Gregoraci lascia tutto di stucco regalando una visione da sogno: tacchi da capogiro per la showgirl

Oltre ad essere apprezzatissima all’interno del mondo del spettacolo e della nostra televisione, Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più belle e sensuali che ci siano su suolo italiano.

Dal 2009 al 2017, la showgirl è stata la compagna di Flavio Briatore e questo ha certamente contribuito a far aumentare una popolarità che ad oggi è comunque meritata. Nel corso della sua carriera, la Gregoraci ha svolto molti ruoli non solo come modella, ma anche come co-conduttrice e in molti la ricorderanno alla conduzione di Destinazione Sanremo con Pippo Baudo, show che gli valse una grande spinta in termini di popolarità.

Tanta professionalità, ma anche tanto fascino per la showgirl che pure via social raccoglie tantissimi consensi. Per conferma vedere il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 2 milioni di follower che restano incantati dal fascino della Gregoraci, capace di mandarli in delirio con scatti decisamente piccanti. E nell’ultimo update pubblicato, la modella ha deciso di farli restare del tutto di stucco regalando una visione da sogno.

Elisabetta Gregoraci lascia tutti di stucco: tacchi super e fan impazziti

Ormai sono anni che vediamo Elisabetta Gregoraci all’interno delle nostre televisioni e, sebbene ci sia sempre qualcuno pronto a criticarla, la showgirl tira dritto per la sua strada senza darci troppo peso. La modella, che è pure una delle invitate alla Milano Fashion Week che si sta svolgendo in questi giorni, è sempre molto apprezzata e per lei è più importante il calore dei suoi follower che le fredde critiche di chi, invidioso, vorrebbe tagliarla fuori.

La Gregoraci ha pensato bene “di ringraziare” i suoi follower a modo suo, regalando attraverso il suo profilo Instagram una visione da sogno grazie ad uno scatto che ha lasciato tutti di stucco. La showgirl, al momento a Montecarlo, ha postato varie foto di lei tra le strade del Principato ed oltre agli splendidi outfit, ciò che ha conquistato di più sono stati i tacchi vertiginosi indossati per l’occasione.

Quest’ultimi le hanno dato una slancio di sensualità ed hanno fatto letteralmente impazzire i fan, conquistati per l’ennesima volta dal prorompente fascino della Gregoraci. In più, il vestito indossato ha messo in evidenza tutte le sue forme, costringendo anche a fare zoom per non perdere neppure un “dettaglio” della sua bellezza.

Il post ha raccolto subito tantissimi like in 24 ore e nei commenti in molti hanno sottolineato non solo la sua bellezza, ma anche la sua classe ed eleganza. Tra le persone che hanno commentato l’ultimo update, inoltre, è spuntata fuori anche la sorella della showgirl Marzia Gregoraci che ha scritto “Super Sister!”,provando grande ammirazione e noi non possiamo non essere d’accordo con questo commento: Elisabetta è davvero super.