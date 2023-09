Arabia insaziabile: arriva anche l’ex Milan

L’Arabia Saudita ha scosso il calciomercato europeo e non solo. Sono molti, infatti, i campioni che hanno deciso di proseguire la propria carriera nella Saudi Pro League.

La scorsa sessione di calciomercato estivo ha visto le società arabe come grandi protagoniste.

Sono molti i campioni del calcio che hanno deciso di approdare nella Saudi Pro League, grazie a dei contratti a dir poco faraonici. Milinkovic Savic, Neymar, Mané e Brozovic, sono solo alcuni dei calciatori che hanno lasciato l’Europa per provare questa nuova esperienza. Questo ha portato le società europee ad incassare cifre importanti, ma ha privato il grande calcio di molte stelle che hanno illuminato i campi europei negli ultimi anni.

Questo per i club arabi è solo l’inizio, visto che stanno già lavorando per mettere a segno nuovi colpi alla riapertura del mercato. A tal proposito, un ex Milan è pronto a volare nel campionato saudita per intraprendere una nuova avventura. Come già accennato, i club dell’Arabia Saudita non hanno intenzione di fermarsi sul calciomercato.

Luiz Adriano lascia l’Internacional: l’ex Milan pronto ad andare in Arabia

Le società, infatti, stanno già studiando i prossimi grandi colpi da portare a termine alla riapertura del mercato, con il primo acquisto che potrebbe essere proprio l’ex rossonero. Stiamo ovviamente parlando del brasiliano Luiz Adriano, oggi in forza all’Internacional.

Stando a quanto riportano i media brasiliani, infatti, alcuni club dell’Arabia Saudita si sono messi sulle sue tracce. Nonostante i trentasei anni il ragazzo si sta rendendo protagonista in Brasile, grazie alle sei reti realizzate e ai quattro assist forniti in 36 partite disputate tra campionato e coppe.

Il classe 1987, che in Europa ha vestito le maglie di Milan, Shakhtar, Spartak Mosca e Antalyaspor, dopo essere ritornato in patria, è pronto a provare una nuova avventura in terra saudita. Nei due anni in rossonero, precisamente nel 2015/2016 e 206/2017, l’attaccante ha messo a segno sei reti, tutte nella prima stagione.

Dopo l’esperienza italiana Luiz Adriano ha provato a ripartire dalla Russia, non disputando però una grande annata. Prima di volare in Turchia, inoltre, ha fatto ritorno in patria per vestire la maglia del Palmeiras. Ora per il brasiliano sembra pronta una nuova sfida, con i club arabi pronti a ricoprirlo d’oro per aggiungere alla Saudi Pro League una nuova stella.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI