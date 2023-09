Vidal, sorpresa dopo l’infortunio: il gesto spiazza tutti

Tremendo infortunio per Vidal che ad una settimana dall’intervento chirurgico si è già messo a ballare: tifosi increduli.

Nemmeno l’ultimo grave infortunio sembra sufficiente per abbattere uno come Arturo Vidal, ex centrocampista ben noto in Italia, visto che ha giocato per Juventus e Inter, che a 37 anni non ha la minima voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Prosegue l’avventura brasiliana per il classe 1987 che ha da poco subito un gravissimo stop.

Incidente in nazionale per Vidal, durante il match contro la Colombia, che è stato costretto a dover abbandonare il campo in ambulanza. Ginocchio destro fuori uso per l’ex Serie A che in seguito ad durissimo contrasto di gioco con l’avversario Luis Diaz ha rimediato una lesione meniscale traumatica acuta con tanto di blocco articolare.

Infortunio che ha obbligato il centrocampista cileno attualmente sotto contratto con l’Atletico Paranaense a finire sotto i ferri. Intervento chirurgico obbligatorio per lui che non ha però smarrito la sua indole di guerriero. Vidal sembra infatti incredibilmente in ripresa dopo il brutto ko subito.

Vidal è indistruttibile: balletto social con tanto di stampelle

Nemmeno il tempo di uscire dalla sala operatorio, e qualche ora dopo anche dall’ospedale, che l‘esperto cileno ha subito ritrovato il suo entusiasmo e con esso anche la voglia di tornare protagonista in campo. Molti suoi colleghi alla sua età, con un infortunio del genere, avrebbero pensato al ritiro. Volontà che non sembra affatto appartenere a Vidal che ha fatto vedere a tutti che nonostante le stampelle ha ancora voglia di ballare.

Danza pubblicata sugli account del calciatore che in un batter d’occhio è già diventata virale. Il grave infortunio, che risale a circa una settimana fa, sembra non aver scalfito minimamente lo spirito del centrocampista combattente che è ancora nel giro della Nazionale. Se una realtà come il Cile punta ancora su di lui, c’è sicuramente più di un motivo.

Insomma, sospiro di sollievo per il calciatore e per i suoi tifosi che hanno temuto il peggio ma che si sono concessi un sorriso quando l’hanno visto esorcizzare l’infortunio con il divertente balletto. Tutore in bella vista e danza sulle proprie gambe per Vidal, insieme a sua figlia, che si è dimostrato ancora una volta indistruttibile. Complimenti a lui che ha saputo come non abbattersi, merito anche dei suoi famigliari che sanno come dargli la giusta carica.