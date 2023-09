Allegra ma non troppo: lady Candreva pungola le altre wags

La moglie dell’intramontabile esterno della Salernitana rispnde senza troppi peli sulla lingua a delle domande sui social

Le Wags. Un fenomeno che ha preso piede in una certa maniera – per lo meno nel calcio – coi Mondiali del 2006 in Germania, e che originariamente stava ad indicare le fidanzate/ compagni/ moglie dei calciatori della Nazionale inglese. Ovviamente il termine, il cui acronimo è chiaramente di origini anglosassoni, si è poi facilmente esteso anche alle stesse donne viste spesso in compagni di giocatori di ogni nazionalità.

Proprio nel 2006 poi, ironia della sorte, furono le bellezze mostrate dalle mogli e fidanzate dei vari Del Piero, Buffon, Zambrotta e via dicendo – campioni del mondo nella kermesse disputatasi in Germania – ad accrescere a dismisura la loro popolarità. Complici anche le tante inquadrature TV in occasione dei gol azzurri, nonchè le lacrime di gioia al trionfo finale.

Oggi, a 17 anni di distanza, le Wags spopolano senza bisogno di essere presenti fisicamente allo stadio, grazie ai social media. Una di queste è Allegra Luna, compagna di Antonio Candreva: una figura sui generis nel variegato mondo delle wags. Sia per il suo comportamento nella vita di tutti i giorni, sia per la schiettezza con la quale risponde su Instagram. L’ultimo scambio con un utente ne è la dimostrazione evidente.

Allegra Luna, la sincerità prima di tutto: wags spiazzate

La moglie di Antonio Candreva, l’inossidabile giocatore della Salernitana che in questa stagione sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, è molto attiva sui propri profili social. Addirittura, qualche tempo fa, accennò delle risposte su una presunta crisi col calciatore, che si accompagna a lei ormai da tanti anni.

Già protagonista di un vivace scambio di opinioni con un hater che ironizzava sul fatto che lei dovesse ringraziare i soldi del marito per il tenore di vita portato avanti, Allegra ha dato prova di schiettezza e di semplicità con un’affermazione che, di contro, – e magari involontariamente – è suonata ai più come una frecciatina verso le altre wags.

Una fan le ha scritto infatti di averla vista su un volo di linea, domandando per quale motivo non prendesse aerei privati come le altre wags. “Chi sono le mie colleghe?? Non sono abbastanza ricca. Capisco delle situazioni particolari, ma nel mio caso prendo voli di linea senza problemi. Per la Sardegna poi, io con due bambini di mattina presto, per un’ora di volo direi che un volo privato sarebbero soldi buttati“, la risposta di Allegra. Che è tale, ma non troppo quando qualcuno si azzarda a fare illazioni sul suo conto.