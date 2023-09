Selfie super hot, la Melillo è illegale

Angela Melillo riesce a sorprendere i suoi fan, l’ultima foto mostra la showgirl con un fisico perfetto e in grande concorrenza con le influencer.

L’attrice e soubrette meraviglia ancora con i suoi scatti, l’ultimo davvero rovente per tutti i followers. Un ottimo momento che conferma come la tonicità non è sparita, anzi può davvero mettersi in lotta con le millennial sui social.

Sono tanti i volti dello spettacolo che, grazie ai social, hanno ritrovato l’amore di un pubblico che sembrava quasi dimenticato. Fra queste, sicuramente c’è spazio per Angela Melillo, che in tanti notavano con grande piacere negli spettacoli del Bagaglino.

Finita l’era delle trasposizioni in tv del varietà di Pingitore (e chissà che non possa proprio tornare in questa stagione), le interpreti hanno così avuto varie esperienze, ma con qualche traccia che si è persa un po’ per la via. Ci pensano però i social a ridare spazio alla bellezza, in questo caso Angela Melillo ha stupito i fan per la sua forma.

Melillo is on fire, che scatti per lei

La prima donna del Bagaglino sfoggia un fisico prorompente, dimenticando senza dubbio la carta d’identità. Classe 1967, l’ultima sua esperienza in tv significativa fu la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2021, mentre lo scorso anno si candidò a consigliere comunale a Roma, in quota centro-sinistra con quello che poi divenne il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Ora, invece, si candida per restare nel cuore dei fan, gli scatti in costume sono al top: Angela Melillo è in formissima.

Nessun filo di grasso, la Melillo in costume appassiona quanti la seguono sin dagli albori. Un pubblico affezionato che ha notato con grande attenzione la carriera della showgirl, che oltre a saper cantare e ballare era una figura molto polivalente negli spettacoli del Bagaglino, diventando spesso la spalla comica di Leo Gullotta e Pippo Franco. Un’altra tv, dove si potevano mettere in scena scenette anche molto audaci, roba lontana rispetto al politically correct di oggi.

La Melillo fu protagonista anni fa e vuole rilanciarsi ora, la spinta dei social può essere fondamentale. Di certo, sfidiamo a trovare donne di 56 anni che con questa disinvoltura si mostrano al loro pubblico. Sicurezza nel proprio corpo, ma anche una linea mantenuta con una sana dieta mediterranea e con l’allenamento: segreti di bellezza che tutti in teoria potrebbero praticare. Ma in pochi raggiungeranno l’eccellenza come lei.