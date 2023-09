Giulia Provvedi esplosiva: il costume non la contiene

Giulia Provvedi, delle Donatella, si è messa in mostra con un costume che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Una vacanza in Sardegna regala sempre grandi emozioni. I tramonti sul mare, l’acqua cristallina, le spiagge bianche e selvagge. Una bellezza rara e che porta ogni anno milioni di turisti a visitare l’isola. In questi giorni, per gli ultimi scampoli di estate, c’è stata anche Giulia Provvedi, una delle due Donatella, e con la sua bellezza è quasi riuscita a oscurare quella del paesaggio.

Le due splendide sorelle hanno iniziato la carriera da cantanti, partecipando anche a “X Factor“, ma è poi nel 2015 che la loro carriera ha preso una vera svolta. La loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi“ in coppia, con tanto di vittoria, ha fatto crescere in maniera imponente la loro popolarità, anche grazie alla loro splendida ed evidente bellezza

Madre Natura (con qualche aiutino del chirurgo) le ha dotate di curve mozzafiato e, soprattutto Giulia, mette in seria difficoltà qualsiasi abito indossi che abbia il compito di contenerle il prosperosissimo seno. La loro bellezza è disarmante. Non c’è una parte del loro corpo che non sembri disegnata. Quando ci sono Le Donatella la perfezione sembra esistere.

Foto in costume: quasi esplode

Il loro profilo Instagram è ovviamente il posto in cui portano avanti gran parte della loro carriera: fanno pubblicità per le loro canzoni, mettono in mostra la loro bellezza e crescono costantemente di followers. Nel frattempo, lavorano anche in radio. Giulia, inoltre, per gli appassionati di calcio è nota anche per essere stata a lungo fidanzata con Pierluigi Gollini ai tempi in cui il portiere giocava nell’Atalanta, ora invece lui è il secondo portiere del Napoli.

Adesso la diva classe 1993 è nuovamente fidanzata felicemente e su Instagram pubblica di rado foto con il neo fidanzato. Siamo però certi che questa vi interessa molto di più. Come avevamo detto, probabilmente lo splendido paesaggio naturale sullo sfondo non l’avete neanche notato. E detto francamente, vi capiamo.

Giulia ha messo in mostra un corpo mozzafiato, con delle forme perfette e a “coprirlo” c’è un costumino, molto piccolo. Certo, avere il compito di contenere il suo seno non è cosa semplice, ma il bikini blu elettrico che indossa la cantante sembra davvero poter esplodere da un momento all’altro.

Probabilmente, per rendere al meglio l’idea, basta scrollare tra i commenti: “Beato lui”, “Fregna atomica”, “Meravigliosa”. Lei, invece, cerca di distogliere l’attenzione: “Gita in Sardegna tra mare, amici, carboidrati e amore”.

