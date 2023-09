Si intravede tutto, Incardona lascia senza fiato

Eleonora Incardona non manca mai di stupire il suo pubblico, in questo caso le ultime foto sono diventate subito virali.

L’influencer viaggia a gonfie vele, con la ripresa del campionato sono aumentate le sue quotazioni tra gli sportivi, che la venerano dopo ogni scatto. Un personaggio ormai centrale nel mondo del web, che sorprende sempre.

La Serie A ha una sorta di madrina che accompagna gli sportivi, pur senza dettagliare così tanto il discorso sportivo. Vale però la presenza, anzi basta e avanza per il pubblico italiano, che ormai la guarda quasi come a un punto di riferimento per la bellezza.

Eleonora Incardona è così una delle star del web e non solo, il suo promo televisivo per una nota agenzia è uno dei più visti. E, anzi, incuriosisce per poi portare tutto il pubblico sul suo canale social, dove emergono foto davvero entusiasmanti per tutti i fan.

Incardona, trasparenza letale

L’influencer ha ormai numeri importanti da poter sfoggiare, i fan formano una sorta di esercito che l’accompagnano nel cammino. Così, altri scatti sono sempre ben graditi, diventando subito virale proprio perché Eleonora Incardona non si risparmia e mostra ogni attimo della sua vita lavorativa. In questo caso, è la pausa in albergo a infiammare il pubblico, partendo proprio dall’abito sfoggiato: la trasparenza di Eleonora Incardona è al centro dell’attenzione. L’influencer fa così centro, altre sue foto sono diventate virali e il mondo del web accoglie come un uragano la sua esuberanza fisica.

La Incardona è ormai al top della forma, sa di avere una grande concorrenza nel mondo del web ma di poterla abbattere semplicemente con queste foto, che riportano il pubblico decisamente dalla sua parte. Qualche filtro di troppo non vieta però al pubblico di godere a pieno dello scatto, realizzato in una delle strutture maggiormente caratteristiche della Capitale, con un ampio panorama a poter godere delle bellezze di Roma.

Eleonora Incardona in relax, ci sarà tempo per tornare sugli spalti e diventare un valore aggiunto in questa Serie A. Le manca davvero poco per raggiungere i 900mila fan su Instagram, i followers non sono solamente italiani con la sua bellezza che ha travalicato i confini.

Basti guardare anche ai commenti sotto le sue foto, il pubblico di lingua spagnola fa capannello e venera la Incardona come l’esempio di una bellezza mediterranea da porre in grande risalto.