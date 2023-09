Lady Morata fa impazzire i fan: è uno spettacolo

Dopo un’estate fatta di tante voci di mercato, Alvaro Morata e la sua splendida moglie, Alice Campello, sono rimasti all’Atletico Madrid

Per un’intera estate non si è parlato d’altro. Le voci di mercato davano per scontato o comunque per molto probabile il ritorno in Italia di Alvaro Morata e della sua famiglia, a cominciare dalla splendida moglie Alice Campello. Il rapporto tra i due è nato sui social, evidente segno dei tempi, e piuttosto rapidamente si è trasformato nel grande amore della loro vita.

Alice, ventottenne modella nata a Mestre figlia di un noto imprenditore veneto e il centravanti spagnolo sono convolati a nozze nel 2017 e da allora hanno avuto ben quattro figli: tre maschi e una femmina, Bella, nata a gennaio di quest’anno.

La bimba tra l’altro ha avuto una madrina e un padrino d’eccezione: la cantante e influencer argentina Oriana Sabatini e Paulo Dybala, grandi amici di Alvaro e Alice. E proprio il rapporto strettissimo tra i due giocatori ex compagni di squadra nella Juventus hanno alimentato le indiscrezioni in merito a un possibile trasferimento di Morata a Roma.

Voci che si sono rincorse per buona parte dell’estate alimentate anche dai rumors su un presunto desiderio, non confermato, di Alice Campello di tornare in Italia. In realtà la bellissima modella e adesso anche imprenditrice in Spagna si trova a meraviglia, così come lo stesso Morata che nell’Atletico di Simeone si è ritagliato un ruolo da protagonista.

Lady Morata è uno spettacolo di classe ed eleganza: il post è preso d’assalto

Ci sono insomma tutti i presupposti affinchè la famiglia Morata metta radici nella capitale spagnola. Nel frattempo Alice continua a mietere successi anche sui social. Il suo profilo Instagram continua a crescere in termini di consensi e numero di followers che ad oggi sono quasi tre milioni e mezzo. Una cifra di tutto rispetto che peraltro è in costante aumento.

A differenza di molte altre wags e influencer la modella mestrina si lascia apprezzare per il suo stile contenuto e sobrio. L’ultimo post apparso su Instagram ne è la conferma: lady Morata si presenta vestita con una maglia bianca e una giacca scura molto semplici, senza particolari orpelli e gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole di gran classe.

Niente di eccessivo e di appariscente ed è proprio questa semplicità ad attirare ogni giorno centinaia di migliaia di fan sia vecchi che nuovi.