Scoppia il caso all’Inter, Marotta e Inzaghi furiosi

Nerazzurri molto infastiditi da Sanchez, che li mette in difficoltà in vista del Derby di sabato

Manca sempre meno al derby di Milano. Entrambe le squadre stanno preparando al meglio la sfida e sperano che le Nazionali non portino nuovi problemi. Intanto in casa nerazzurra è esploso un piccolo caso. Ma partiamo dal principio.

La storia tra Alexis Sanchez e l’Inter non è destinata a essere normale neanche per un momento. A pochi giorni dal Derby, l’attaccante cileno ha scaldato l’ambiente, ma non in senso positivo. I nerazzurri sono molto infastiditi dal suo comportamento e non si aspettavano una cosa del genere da un campione esperto come lui.

La premessa doverosa da fare riguarda appunto la storia di Sanchez in nerazzurro, caratterizzata da momenti d’oro e momenti molto bui. Il cileno nella sua prima esperienza è andato a finire via via sempre più indietro nelle gerarchie, fino a manifestare pubblicamente il disappunto e chiedere di essere ceduto. I suoi comportamenti, in campo e fuori, non avevano reso felice l’Inter, che quindi ha addirittura pagato una buonuscita per liberarsene.

In estate, i nerazzurri hanno deciso a sorpresa di riprenderlo, seppur a titolo gratuito (sarebbe stato ancora più clamoroso se avessero pagato per un giocatore a cui avevano dato soldi per andare via). Una mossa che ha spiazzato un po’ tutti, che non si aspettavano questa scelta, visto com’era andata per l’addio.

Sanchez “pensa solo a sè”, Inter infastidita

Negli ultimi giorni, il classe 1988 ha deciso di rispondere alla chiamata del suo Cile, andando in Nazionale nonostante si fosse trasferito da poco e l’Inter avesse manifestato la volontà di trattenerlo nel centro sportivo per permettergli di recuperare la forma migliore. Già questa scelta e questo atteggiamento ha dato fastidio ai nerazzurri.

Ad aggravare la sua situazione è arrivato un infortunio. Proprio ciò che l’Inter temeva e che ha fatto infuriare la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, che ora non è certo di poterlo avere a disposizione per il Derby di sabato. Le ultime notizie tranquillizzano i tifosi interisti, ma la certezza che sia disponibile non c’è ancora. Sanchez non sarebbe certo stato un titolare, ma comunque in queste partite c’è bisogno di tutti.

Di questa situazione ha parlato anche Giovanni Capuano, noto giornalista, in un suo post su “X”, facendo notare come sia quantomeno bizzarro che l’Inter si infastidisca per questo atteggiamento di Sanchez: i nerazzurri erano ben consci del suo modo di fare, tanto da decidere di mandarlo via un anno fa.

Ecco il pensiero di Capuano: “La questione Sanchez può esistere solo nel mondo del calcio. Hai un dipendente piantagrane e per liquidarlo devi pagargli una profumata buonuscita. Un anno dopo decidi di riprenderlo e poi ti sorprendi, e fai sapere di essere “infastidito”, perché alla prima occasione utile si fa gli affari suoi“.

