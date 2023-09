Spalletti e i “fantastici 5”: le nuove scommesse per cambiare tutto

Il pareggio contro la Macedonia ha allargato i problemi dell’Italia di Spalletti, che si affiderà a cinque calciatori per il rilancio.

Il neo commissario tecnico sa benissimo come la Nazionale abbia dei problemi ciclici, alla scarsità di uomini a disposizione si aggiunge la mancanza di entusiasmo. Puntare su un nuovo blocco potrebbe essere la soluzione per la svolta.

Sono cambiati gli orizzonti per l’Italia, che rischia anche di non partecipare ai prossimi europei. Una eventualità che matura, tornare agli spareggi sarebbe un esercizio di masochismo, considerando come siano già comunque garantiti dato il piazzamento raggiunto in Nation League. Spalletti dovrà raccogliere le energie, c’è la consapevolezza che bisognerà giocarsi le chance qualificazione per gli Europei fino all’ultimo istante.

Non è semplice ma il tecnico ha scelto i suoi uomini, quelli con il quale proverà a raggiungere i suoi risultati. Visti già all’opera anche contro la Macedonia, i nuovi punti di riferimento del commissario tecnico dovranno prendere in mano la Nazionale del futuro. Non è gente che ruba l’occhio, ma quanto meno sembrano garantire la voglia di battersi in maglia azzurra, ed è già tanto in questo periodo.

Spalletti, i fedelissimi del futuro

Il poco affetto verso la Nazionale emerge con i flop, una soluzione sarà quella di puntare su un blocco formato da Di Lorenzo, Zaniolo, Locatelli, Casale e Zaccagni. C’è un po’ per tutti i gusti, l’esperienza per alcuni non manca, per altri invece dovrà arrivare proprio da questa stagione per lanciarsi poi in azzurro. Le intenzioni del commissario tecnico sono chiare, meglio andare su chi lotta per la maglia quando la vecchia guardia dà pensieri.

Di Lorenzo è stato il leader del suo Napoli, lo sarà anche in Nazionale con una fascia virtuale da capitano che sente sul campo. Molto diversa la situazione di Zaniolo e Locatelli. Il primo cerca riscatto in Premier e in Nazionale, vorrà partecipare per la prima volta a una competizione importante con l’Italia, sta a lui dimostrare come il suo talento possa integrarsi in un contesto preciso e ben guidato. Il bianconero invece vuole scrollarsi di dosso l’etichetta di elemento poco appariscente e tornare quello visto ad Euro2021.

I due laziali, invece, hanno solo da migliorare, sia con Sarri alla Lazio che con il frequentare con maggior continuità Coverciano e dintorni. Resta il dubbio del portiere, il commissario tecnico segue con grande attenzione Vicario… ci sarà spazio per un clamoroso cambio di guardia con Donnarumma?