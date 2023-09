DAZN, promozione imperdibile: è gratis per tutti

Non solo calcio e non solo sconti per la nuova stagione di DAZN: arriva una promozione che tutti gli appassionati non possono perdere

Grande calcio italiano ed internazionale, ma non solo. Anno dopo anno l’offerta di DAZN si allarga, anche per reggere il passo della concorrenza che non si chiama solo Sky. Certamente c’è il calcio in prima fila, soprattutto con la Serie A in esclusiva almeno fino a maggio. E poi molto altro che non è solo un contorno.

La novità più importante è rappresentata dal Piano Annuale che permette di risparmiare sui costi di tutti gli abbonamenti. Un modo per fidelizzare i clienti, con tre piani che permettono scelte differenti, con prezzi diversi. DAZN Start: il Piano Annuale costa 89,99 euro, mentre il Piano Mensile è disponibile a 13,99 euro al mese. Inoltre il Piano Annuale, con pagamento in 12 rate mensili, costa 9,99 euro (per un risparmio totale di 48 euro).

Consente di registrare fino a 4 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi, ma solo se connessi alla stessa rete internet. Niente calcio maschile, ma piuttosto il basket italiano con la Serie A UnipolSai, Eurolega ed Eurocup. Poi tutta l’NFL di football, il meglio dei combattimenti internazionali con la boxe e l’UFC, il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League e molto altro.

DAZN Standard: il Piano Annuale in un’unica soluzione costa 299 euro, con un risparmio di oltre 190 euro. Il Piano Mensile è disponibile a 40,99 euro al mese mentre il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili costa 30,99 euro. Permette di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi, solo se connessi alla stessa rete. Qui abbiamo tutta la Serie A TIM e la Serie B, LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la UEFA Women’s Champions League. In più le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup.

L’offerta prevede anche il basket con la Serie A UnipolSai, Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. In più i canali Eurosport HD 1 e HD 2, contenuti originali DAZN e molto altro. DAZN Plus: il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione costa 449 euro, il Piano Mensile 5,99 euro al mese e il Piano Annuale ma con pagamento in 12 rate mensili 45,99 euro.

L’abbonamento Plus ha gli stessi contenuti dello Standard. Ma permette di registrare fino a 7 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

DAZN, promozione imperdibile: basta cliccare ed è subitito tutto disponibile

Queste sono le condizioni di base per puntare su DAZN, ma negli ultimi giorni sono arrivate due notizie importanti. La prima è una piacevole conferma, perché la tv in streaming ha rinnovato l’accordo con Warner Bros. Discovery fino al 2026.

Questo significa che i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD in Italia saranno ancora disponibili sulla piattaforma per tre anni. Quindi tutto il grande ciclismo a partire da Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta, il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, tutti gli sport invernali, compresi i Mondiali di sci e delle altre discipline.

Recentemente Warner Bros. Discovery ha rinnovato i diritti tv e streaming dei Giochi Olimpici fino al 2032. Significa le prossime 5 edizioni dei Giochi, a partite da Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026 trasmesse integralmente da Discovery+ ed Eurosport.

Ma non è tutto, perché c’è una seconda proposta ed è tutto gratis. Fino al 30 giugno 2024 infatti i clienti DAZN potranno attivare senza costi aggiuntivi “Gazzetta Digital Edition”. Basterà cliccare sul link apposito e seguire tutte le istruzioni.

Quando si arriva sulla pagina con le proprie credenziali, sarà possibile ottenere un codice via mail ed essere indirizzati sul link per l’attivazione della Digital Edition. Tutto questo dà diritto al quotidiano sportivo, al magazine Sportweek, ma anche agli speciali in formato digitale.