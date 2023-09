Belen provoca: la camicia si apre

Belen Rodriguez si diverte a stuzzicare la fantasia dei fan con uno scatto provocante: camicetta aperta e web in delirio

Si parla di lei spesso e volentieri ed è inevitabile, visto che parliamo di uno dei volti al femminile più iconici del mondo dello spettacolo e della moda nel nuovo millennio. Belen Rodriguez è sempre sotto i riflettori e non passa certo inosservata.

39 anni tra qualche giorno, la modella e showgirl argentina è da più di metà della sua vita di casa in Italia, dove ha trovato la sua realizzazione professionale in tanti ambiti. Con una bellezza e un fascino che sono entrati rapidamente nell’immaginario collettivo e non ne sono più usciti. Ogni sua apparizione suscita applausi e il suo seguito molto ampio sui social lo testimonia: su Instagram supera i dieci milioni e mezzo di followers.

In questi giorni poi il suo nome sta circolando più che mai, ancora una volta, nelle cronache. Non tanto e non solo per capire cosa farà dopo l’addio a Mediaset (si parla del suo ingresso su Discover), ma piuttosto per quanto concerne la sua vita privata. Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, Belen ha iniziato una nuova frequentazione che sembra partita con il piede giusto, a giudicare dalle immagini già pubblicate a ripetizione sui social con il nuovo compagno. Si tratta di Elio Lorenzoni, imprenditore lombardo che era una sua conoscenza di vecchia data, con un rapporto che dall’amicizia è evidentemente sfociato adesso in qualcosa di più.

Belen Rodriguez felice e sorridente gioca di fronte allo specchio, il riflesso infiamma l’atmosfera

Vediamo negli ultimi scatti una Belen sorridente e felice, anzi la didascalia dell’ultimo post, dove scrive proprio ‘Felice’ non potrebbe essere più eloquente. E dopo le immagini di una breve vacanza nelle Dolomiti con il nuovo fidanzato, la splendida argentina torna ad accendere la passione degli ammiratori con questo selfie da urlo.

Di fronte allo specchio, Belen sbottona la camicetta e fa per sollevarla, con espressione ammiccante. L’intero post raccoglie diverse immagini suggestive e ammalianti e i like in rapida successione sono una logica conseguenza. Tanti commenti entusiasti, poi, ma anche altri in cui arrivano critiche al suo comportamento, una costante che nel corso del tempo si è verificata piuttosto spesso. Belen, però, non se ne cura e per adesso sembra intenzionata a godersi il momento senza pensarci troppo.