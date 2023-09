Scollatura vertiginosa: Andrea Delogu incanta Venezia

Nuovo film per Andrea Delogu che ha da poco incantato il pubblico d Venezia con la sua straordinaria bellezza.

In questi giorni è andata in scena a Venezia l’edizione numero 80 della mostra d’arte cinematografica, cifra tonda per la kermesse dedicata alla settima arte che quest’anno ha avuto il piacere di avere tra i vari ospiti anche la conduttrice radiotelevisiva Andrea Delogu. Ormai icona dei social particolarmente apprezzata per la sua particolare filosofia riguardo proprio al come bisognerebbe apparire sul web.

Niente ritocchi per lei, quando si tratta di apparire di fronte all’obiettivo per essere immortalata, il credo è quello di non usare filtri e di essere ripresa e mostrata per quella che è la sua naturale ed ammirabile bellezza. La stessa attrice in una recente intervista ha dichiarato: “Chi usa i filtri sulle mie foto mi offende“.

I fotografi sono perciò avvisati, chi vuole fotografare la Delogu deve poi pubblicare gli scatti per come appaiono, senza dare loro troppi ritocchi. La showgirl fa bene a pensare così visto che il risultato è sempre particolarmente soddisfacente. Lo dimostrano i risultati che ogni volta riesce a raggiungere sui propri social network.

Andrea Delogu straordinaria alla mostra del cinema, Venezia resta senza parole

Scatto da 50 mila like per l’attrice, numero che è destinato a salire ancora, che al Festival di Venezia ha portato quello che è il suo ultimissimo lavoro. Per celebrare il cortometraggio targato Rai dal titolo “A voce nuda” la Delogu ha deciso di optare per un abito nero elegante che le copre interamente le gambe ma che al contempo strizza l’occhio alla scollatura.

Decolleté in mostra per l’attrice che ha ancora una volta incantato tutti prendendosi la scena. Acconciatura sbarazzina per l’artista che non disdegna mai il suo rosso brillante per rendere l’ambiente intorno a lei ancor più luminoso. Bel progetto in vista per lei che ha da poco preso parte all’importante pellicola di denuncia contro chi utilizza il web per fare ricatti a sfondo sessuale.

Una pellicola cruda che racconta la storia della diciassettenne Camilla, una ragazza fondamentalmente buona particolarmente esposta sui social che ad un certo punto perde la testa per la persona sbagliata. All’interno del cast, oltre alla sempre affascinante Delogu, debutto anche per la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo Mr. Rain. Artista che nel film interpreterà sé stesso.