Elenoire mozzafiato: la Casalegno lascia senza parole

Elenoire Casalegno torna protagonista, la conduttrice tv è pronta per vivere una nuova stagione di lavoro ma con un fisico da urlo.

Resta sempre nel cuore dei fan, che hanno notato con grande attenzione uno dei suoi ultimi scatti. Diventato virale e che mostra come la conduttrice sia sempre in grande forma, mostrando una linea da urlo e da fare invidia alle millennial.

C’è una sorta di competizione implicita sul web, che mette in mostra le conduttrici tv fra quelle che stanno emergendo ora alla ribalta e chi da anni ha dimostrato di avere classe, temperamento e competenza. In quest’ultima categoria si può collocare Elenoire Casalegno, che ha sempre una bella presenza scenica da mostrare in pubblico.

Rispetto alle colleghe più giovani, ha quel qualcosa in più che la rende speciale agli occhi del pubblico. La Casalegno è in forma, sa come attirare l’attenzione e fa presa sui fan che sul web la cercano sempre con grande affetto.

Casalegno, è un fisico da top model

Ad emergere in queste ultime ore sono gli scatti postati e che fanno aprire anche un dubbio. Se il pubblico già è pronto per il freddo, l’autunno e poi il Natale, Eleonoire Casalegno è di parere opposto, essendo una grande tifosa della bella stagione. Così, aprendo il dibattito in materia dà la sua opinione e la correda con una foto che non lascia dubbi: meglio l’estate per la Casalegno, lo dimostra con un fisico mozzafiato.

Perfetta nelle sue forme nonché abbronzatissima, la conduttrice non mostra un filo di grasso e vuole convincere il pubblico sui benefici della bella stagione. Come darle torto, l’estate è volata subito via e ci sarebbe bisogno di un bel supplemento di caldo in molte regioni italiane, che hanno vissuto un mese di agosto quasi dai toni primaverili. Elenoire in spiaggia invece ha goduto a pieno della forza del sole e ha riproposto così il quesito per il pubblico, ottenendo la maggioranza delle risposte in suo favore.

La conduttrice ha svelato: “Mancano circa 110 giorni a Natale e proprio non ci sto. Io amo l’Italia, le bellezze del nostro paese, ma l’inverno è ahinoi troppo lungo. All’idea di indossare cappotto, sciarpa e cappello, mi sento male. Eppure c’è chi ama il freddo… chissà come la pensate, preferite l’estate o l’inverno?”. Un quesito che vince la Casalegno sul fronte del caldo, la foto postata basta e avanza per convincere i suoi fan.