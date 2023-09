Esonero Andrea Pirlo, colpo di scena in casa Sampdoria: la situazione

Colpo di scena in casa Sampdoria: Andrea Pirlo può essere già esonero dopo tre giornate dopo gli ultimi deludenti risultati. La situazione

La carriera di Andrea Pirlo come allenatore non è stata finora particolarmente fortunata. Sin dai tempi che fu catapultato sulla panchina di una Juve in progressiva discesa tecnica, di certo non si può dire che le sue esperienze da allenatore siano state fin qui positive.

Tutt’altro. Lo stesso sta capitando adesso alla Sampdoria, con i blucerchiati retrocessi in serie B dopo un’annata disastrosa culminata con la retrocessione ma almeno con la salvezza della società. Si era temuto a lungo il fallimento. Il prologo della nuova stagione però non è stato dei migliori. I blucerchiati ereditavano due punti di penalizzazione a causa delle inadempienze della vecchia società e l’inizio aveva lasciato presagire in un torneo in discesa.

Vittoria a Terni alla prima giornata, penalizzazione annullata e 1 punto in classifica. Peccato che poi la Doria si sia fermata lì, perdendo le due successive sfide, tra l’altro entrambe in casa contro Pisa (0-2) e Venezia (1-2) nel turno infrasettimanale. Dunque Samp ferma al palo e la società di Radrizzani che già inizia a interrogarsi sul futuro di Pirlo.

Colpo di scena in casa Sampdoria: Pirlo è già vicino all’esonero?

Come detto su, l’inizio dell’ex tecnico della Juve non è stato dei migliori. Per una società come la Samp, seppur in un anno di ricostruzione totale come questo, sembra essere un imperativo lottare per la serie A. Il Parma capolista però è già a -8. L’esonero non arriverà in queste ore anche perché all’orizzonte c’è già un nuovo impegno.

Ma è chiaro che in caso di ulteriori risultati negativi una decisione andrà presa. E non si esclude che possa essere quella più drastica. In tal senso può essere decisiva la sfida di domenica contro la Cremonese. Si giocherà allo “Zini” e dunque si tratterà di una trasferta tra due squadre retrocesse dalla A. Anche i lombardi non hanno iniziato al meglio la propria stagione, hanno 4 punti in 3 partite con la prima vittoria arrivata (guarda caso) contro la Ternana anche per la squadra di Ballardini. Si tratta dunque di una partita che dirà già tantissimo per entrambe.

Pirlo cercherà in questi giorni di far quadrato e ritrovare una squadra ricca di giovani ma che deve necessariamente iniziare a fare punti. Le voci di esonero già circolano e questo la dice lunga sulla volontà della società di voler una Samp degna del proprio nome.