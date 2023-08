Hanno sparato all’ex Roma: la situazione

Bruttissimo episodio avvenuto in queste ore. La notizia ha letteralmente scioccato tutti i tifosi, e sono ore frenetiche.

Il campionato italiano ha ufficialmente preso il via e da poche ore è terminata la prima giornata di Serie A. Il Napoli campione d’Italia ha aperto le danze trascinato da Victor Osimhen: il capocannoniere dell’ultima stagione ha realizzato una doppietta nel 3 a 1 nella trasferta di Frosinone.

A Victor ha risposto subito Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel 2 a 0 dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Monza. I nerazzurri hanno aperto le danze a San Siro e si preannuncia un campionato molto competitivo. Non c’è solo la serie A e tutti i campionati europei e non sono ufficialmente cominciati. Nelle ultime ore il mondo del calcio è stato però sconvolto da una sconcertante notizia extra calcistica.

Il protagonista di questa vicenda è una vecchia conoscenza del nostro calcio, l’ex attaccante di Roma e Torino Iago Falque. A 33 anni il calciatore, cresciuto tra le giovanili di Barcellona e Real Madrid, è ormai alle fasi finali della sua straordinaria carriera e attualmente vive e gioca in Colombia, con la maglia dell’America de Cali. Il giocatore è in Sudamerica dal 2022 ed ha collezionato 31 presenze e 6 reti nella sua prima annata oltre Continente. Ora però si discute di Iago non per il calcio giocato, ma per una situazione che ha sconcertato i tifosi.

Colombia, spari verso Iago Falque

Nella notte di sabato, fuori al centro sportivo del club, alcune persone, non ancora rintracciate, hanno effettuato degli spari contro il veicolo del calciatore. La notizia ha scosso e non poco Iago che, fortunatamente, non era al suo interno. Non si conoscono le motivazioni di questo gesto e soprattutto le autorità locali sono al lavoro per comprendere la dinamica ed il motivo. E’ fondamentale chiarire se il gesto era rivolto nei confronti di Iago in quanto calciatore o meno. Intanto dalla Colombia in tanti hanno espresso la propria vicinanza al giocatore.

Nello specifico l’America de Cali ha pubblicato una nota molto importante ove dichiarava che le autorità competenti sono tutte impegnate a raccogliere prove e cercare di comprendere i motivi di questo increscioso gesto. Poi si proverà a chiarire il tutto e dare una versione ufficiale all’opinione pubblica.

In tanti nel mondo del calcio hanno espresso la propria vicinanza al calciatore ed anche dall’Italia (dove Iago ha lasciato tanti amici) sono arrivati messaggi di solidarietà.