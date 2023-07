Dramma Sergio Rico, nuova operazione

Prima l’annuncio dell’uscita dalla terapia intensiva, poi la nuova operazione: cosa sta accadendo al portiere del PSG

Il dramma di Sergio Rico non è ancora terminato del tutto. L’estremo difensore in forza al Paris Saint Germain, ricoverato al Vigen de Rocìo di Siviglia, è ancora tenuto sotto osservazione.

Il motivo è abbastanza noto: lo scorso 28 maggio quando l’atleta si trovava in un maneggio di Huelva, è accidentalmente caduto da cavallo sbattendo in maniera violenta contro l’animale il quale gli ha procurato un forte trauma cranico. La situazione è subito precipitata ed ha generato allarme. Immediato il ricovero d’urgenza all’Ospedale di Siviglia, principale ospedale della zona: qui è stato ricoverato per circa due mesi prima di uscire dopo aver registrato netti miglioramenti neurologici e fisici.

I medici spagnoli hanno notato dei grossi miglioramenti a livello segno che il trauma cerebrale ha diminuito la sua pericolosità. L’amore della moglie dell’andaluso Alba Silva ha ripagato, ma il suo percorso è ancora lungi dall’essere definito concluso.

Sergio Rico, nuova operazione in arrivo

Dalla Spagna tuttavia riportano che l’ex canterano del Siviglia, sbarcato in Francia nel 2019, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico ritenuto fondamentale dai medici che lo seguono. Lo riporta la testata spagnola Muchodeporte che aggiunge che maggiori informazioni saranno disponibili a inizio settimana.

L’intervento dovrebbe essere solamente di tipo correttivo, cioè andrebbe a migliorare ancor di più le condizioni fisiche del portiere. Non dovrebbe essere fin troppo invasivo ma anzi è fondamentale per migliorare il suo quadro neurologico. Sergio infatti è tornato quantomeno a essere vigile e a scandire qualche parola. Ha persino riconosciuto i suoi familiari a dimostrazione dei miglioramenti raggiunti grazie al lavoro dei medici dell’ospedale.

Niente paura dunque per i tifosi di Sergio Rico che lo aspettano a braccia aperte. Così come i compagni del PSG che alla notizia della sua dimissione dalla terapia intensiva hanno reagito inviandogli una bellissima foto su Instagram nella quale campeggia la sua maglia numero 16.

Un gesto semplice ma che certifica la voglia che tutti hanno di rivederlo in campo in modo da mettersi da parte questi mesi terribili vissuti con la paura di non farcela (perchè l’incidente è stato oggettivamente terribile). Comunque, a prescindere da tutto, tutti sperano che il portiere possa presto tornare a correre e a fare quel che più gli piace ossia difendere i pali di una porta.