Il calcio dice addio a un protagonista assoluto, lacrime per i tifosi

Addio ad un grandissimo protagonista del calcio europeo: l’improvvisa notizia ha riempito di tristezza i tifosi di tutto il mondo.

Nell’estate del calciomercato e dei grandi colpi dei club europei (e quest’anno anche arabi), i tifosi sono rimasti scioccati nei giorni scorsi dalla notizia che ha riguardato un nome di rilievo del calcio. Un addio che ha suscitato molta tristezza, soprattutto per il modo in cui è arrivato, dopo una stagione che invece aveva fatto sperare tutt’altro.

Nei giorni scorsi è infatti stata ufficialmente comunicata la notizia del ritiro dal calcio giocato di David Silva, 37enne leggenda spagnola e protagonista dell’epoca d’oro delle Furie Rosse. Canario cresciuto nel Valencia, ha vinto due titoli europei e un Mondiale con la Spagna, ed è stato per dieci anni una bandiera del Manchester City. Approdato in Inghilterra nel 2010, all’inizio dell’era araba del club, ha conquistato negli anni 4 scudetti, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield.

Nel 2020, all’età di 34 anni, David Silva aveva deciso di fare ritorno in Liga, accettando l’ambiziosa proposta della Real Sociedad, e diventando fin da subito un leader della formazione basca. L’attaccante è così stato uno degli elementi di spicco sia in campo che nella crescita dei giovani talenti del club, come Merino, Oyarzabal e Barrenetxea. In questi ultimi anni, con la nuova maglia, Silva aveva messo insieme 89 presenze e 6 reti, riportando la Real Sociedad a competere stabilmente in Europa League.

Addio a David Silva: triste ritiro a 36 anni

Ancora nell’ultima stagione, nonostante non fosse più un ragazzino, aveva dimostrato di poter essere ancora una pedina fondamentale nella formazione allenata da Imanol Alguacil. Nell’annata 2022/2023, la Real Sociedad ha ottenuto un ottimo quarto posto, che significa l’approdo ai gironi della Champions League.

Un traguardo che aveva fatto sognare i tifosi, ansiosi di rivedere David Silva nel massimo palcoscenico del calcio europeo. Purtroppo, però, si è messo di mezzo un brutto infortunio. La rottura del crociato riportata pochi giorni fa ha infatti persuaso l’attaccante spagnolo che fosse il momento di appendere gli scarpini al chiodo.

Lo aspetta un lungo e difficoltoso recupero, che a 37 anni potrebbe richiedere anche un’intera stagione prima di tornare al meglio. E gli anni ora iniziano a pesare sul suo rendimento, purtroppo. In questo contesto, è maturata l’improvvisa decisione di annunciare l’addio al calcio giocato. Al momento, Silva non ha fatto sapere quali sono i prossimi obiettivi della sua carriera.