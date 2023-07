Shakira furiosa: tutta colpa della fidanzata di Piquè

La popstar colombiana Shakira schiuma rabbia per colpa della giovane fidanzata, Clara Chia, dell’ex compagno Gerard Piquè

Shakira è su tutte le furie. No, la popstar colombiana non ce l’ha con i siti e i magazine che rilanciano il gossip sulla sua presunta love story con il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton.

I due, di recente, sono stati paparazzati insieme in una nota discoteca di Londra, tuttavia non vi sono prove che tra di loro ci sia del tenero. Se, dunque, non è il gossip, cos’è che ha mandato su tutte le furie la popstar colombiana? Beh, ancora una volta c’entra la nuova fidanzata dall’ormai ex marito Gerard Piquè, ex colonna del Barcellona e della Nazionale spagnola.

All’interprete di ‘Waka waka‘, inno ufficiale dei Mondiali in Sudafrica del 2010 (per ironia della sorte vinti proprio dalla Spagna) proprio non è andata giù che l’ex compagno la abbia lasciata per una prorompente e sensuale ventenne, Clara Chia. Dunque, non corre buon sangue (per usare un eufemismo) tra la ‘vecchia’ (senza alcun riferimento ai suoi 46 anni) e la nuova fiamma dell’ex difensore blaugrana.

Shakira furiosa: le amiche di Clara Chia la apostrofano in pubblico come ‘strega’

Prima le stoccate in versi e note, cioè attraverso la sua hit ‘BZRP Music Sessions #53 in cui rinfaccia all’ex compagno di aver cambiato ‘una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio‘ e poi, secondo quanto rivelato dai media spagnoli, l’appellativo, ‘l’impiegata di papà‘, con cui i figli dell’ex coppia d’oro dello show business sono soliti chiamare la giovane fidanzata del loro padre.

Ebbene, dopo essere stata sulla difensiva Clara Chia passa al contrattacco rispondendo per le rime alla popstar colombiana. No, nessuna performance canora della nuova dolce metà dell’ex colonna della retroguardia blaugrana. La sua vendetta è molto meno plateale ma ugualmente colpisce nel segno. Infatti, secondo quanto riportato da “La Razòn”, la popstar colombiana sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto che il gruppo di amiche di Clara Chia la apostrofa in pubblico come “strega” o “vecchia in menopausa”.

Un vero e proprio affronto per Shakira tanto da indurla a informare l’ex compagno che non è disposta a tollerare una tale mancanza di rispetto e che se le amiche della sua attuale fidanzata non smetteranno di apostrofarla in pubblico con i sopraddetti inappropriati nomignoli, sarà costretta a prendere provvedimenti contro di loro.

Insomma, come ogni grande storia d’amore vip che si rispetti, anche quella tra l’ex difensore del Barcellona e della ‘Furie Rosse’ e la popstar colombiana rischia di finire a carte bollate.