Shakira resta ferma ai box: Hamilton beccato sullo yacht con una tennista

La storia tra Shakira e Lewis Hamilton sta infiammando i tabloid inglesi, ma intanto lui frequenta una giovane tennis e lei gli risponde così

Ognuno ha il gossip che si merita e in Gran Bretagna (ma non solo) è l’argomento del momento. Perché vedere Lewis Hamilton e Shakira insieme sarebbe certamente la notizia dell’anno, ma c’è ancora tanta strada da fare.

In effetti gli avvistamenti negli ultimi due mesi in occasione dei Gran Premi di Miami, Barcellona e Silverstone sono stati parecchi e tutti portavano in un’unica direzione. Ad entrambi piace la compagnia dell’altro anche se è presto per parlare di storia. Nell’ultimo weekend però sono successe altre due cose che hanno cambiato un po’ la situazione. La prima mossa è quella del campione britannico che in attesa di tornare in pista all’Hungaroring ha passato qualche giorno al largo di Ibiza.

Ha affittato uno yacht per non mescolarsi alla folla ed era in buona compagnia come mostrano alcune immagini pubblicate dal “Sun”. Con lui l’attrice messicana Eiza Gonzalez, star di alcune serie tv importanti, il regista australiano Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Romeo+ Giulietta, Elvis) e sua moglie Catherine Martin.

Hamilton, nuova fiamma per il pilota?

Ma soprattutto non è passata inosservata la presenza di una giovane tennista. Lei è Jenny Stray Spetalen, ventenne figlia di un magnate norvegese che negli anni scorsi ha provato, a dire la verità con scarso successo, ad entrare nel professionismo della racchetta.

Non figura nelle classifiche WTA e ITF ma in compenso ha un profilo con circa 60mila follower e siamo sicuri che dopo questo weekend andranno ad aumentare. Solo un’amica? In effetti Lewis ne ha tane sparse per il mondo e con Shakira per ora non c’è nulla si concreto.

Ma lei è rimasta a guardare? In realtà la popstar ha sparigliato ancora le carte e puntato molto più in alto, in tutti i sensi. Perché la settimana scorsa era stata ospite del pilota Mercedes a Silverstone e aver passato con lui un’intera serata in un noto locale di Londra. Ma è arrivata anche sulle tribune di Wimbledon per la semifinale Alcaraz-Medvedev.

Shakira resta ferma ai box, non c’è solo Hamilton accanto a lei: sorpresa clamorosa

E la sera prima era uscita di nuovo e non con Hamilton. Secondo alcuni tabloid inglesi era a cena in un ristorante di lusso della capitale con Jimmy Butler, stella dei Miami Heat in NBA. Come ha rivelato una fonte in esclusiva a’ ‘Us Weekly’ «sono usciti qualche volta, ma le cose sono molto recenti ed è troppo presto per dire se c’è un potenziale per una relazione a lungo termine.

Sicuramente i 13 anni di differenza non danno fastidio a Shakira. Jimmy la fa sorridere e lei è felice di passare del tempo con lui». Non le dà fastidio nemmeno il grosso divario in altezza, perché il cestista è 201 centimetri mentre Gerard Piqué è alto 194 centimetri e Lewis Hamilton solo 174, quindi con lui stava bene. Una relazione che starebbe benissimo anche ai suoi due figli, perché Butler è uno dei loro idoli sportivi, ma per ora nessuno si sbilancia.