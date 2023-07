Elettra Lamborghini, il costume è un filo: la visione è scottante

La cantante, che in questo momento si trova in Spagna, si gode le vacanze: il costume non contiene le forme

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei nomi più in vista dello show business italiano ma vista la sua capacità di andare oltre i confini, è molto nota anche a livello internazionale.

La cantante e showgirl è dotata di un fisico importante e di lineamenti sinuosi e molto attrattivi, la nipote del fondatore della celebre casa automobilistica bolognese colpisce i suoi followers tramite foto provocanti, grazie alle quale la sua bellezza diventa sempre più evidente. Sin da piccola Elettra ha coltivato molte passioni ma tra queste la musica ha avuto un impatto se vogliamo maggiore.

Da ormai molti anni ha intrapreso la carriera di cantante, il suo primo singolo è stato pubblicato nel 2019 e si chiama Pem Pem: è stato un successo discografico a dir poco enorme e da lì la sua carriera ha spiccato il volo. Ha partecipato infatti a numerosi concerti e festival.

Nel 2020, precisamente il 26 settembre, ha sposato il cantante e dj Afrojack con il quale vive tuttora. Su Instagram, il social che usa più spesso, ha superato quota sette milioni di fan da un bel pezzo. Con costanza aggiorna i suoi seguaci tramite scatti e stories sempre più particolari.

Elettra Lamborghini: visione pazzesca

La cantante e influencer bolognese in questo momento si trova in vacanza a godersi mare e sole. Del resto, in questo periodo di altissime temperature, non c’è niente di meglio da fare che infilarsi il costume e andarsi a tuffare in acqua con la speranza di rinfrescarsi.

Lo sa benissimo Elettra che tuttavia ne approfitta anche per aggiornare i suoi followers sulla sua dieta che sembra aver intrapreso ormai da molti mesi a questa parte. Difatti, nella didascalia dell’ultima foto che ha postato su Instagram, la Lamborghini ha scritto che: “Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta… che cu*o..”. Insomma, parole abbastanza chiare.

In questo momento la cantante si trova a Marbella, nota località di mare spagnola, per trascorrere qualche giorno di vacanza prima di far ritorno a casa. La foto postata e caratterizzata dalla didascalia di cui sopra è stata un grande successo con i followers che si sono letteralmente scatenati commentando senza peli sulla lingua la posta della cantante. In effetti, non si può rimanere indifferenti dinanzi a questa bellezza!