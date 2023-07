Calciomercato Juventus, assalto dall’Arabia Saudita: il big saluta Allegri

La Juventus vuole allestire una rosa super competitiva a Massimiliano Allegri, ma attenzione alle cessioni eccellenti: super proposta dall’Arabia Saudita

I big bianconeri vorrebbero tornare subito protagonisti dopo stagioni da dimenticare. In tanti hanno sofferto questo periodo buio in casa Juventus. La dirigenza torinese è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri tra acquisti e cessioni eccellenti. Qualcuno andrà via per finanziare così il mercato in entrata del ds Cristiano Giuntoli, arrivato da poche settimane a Torino dopo l’avventura al Napoli.

Il suo lavoro nella società partenopea è stato decisivo per riportare il Napoli in alto. E ci è riuscito con una gestione oculata in tutti questi anni, proprio differente rispetto alle spese folli realizzati dall’ex dirigenza della Juventus. Ora la musica cambierà, ma c’è bisogno di un programma ben delineato per mettere su un progetto da urlo in vista delle prossime stagioni. La Juventus cercherà di porre subito le basi per il futuro che dovrà essere più roseo che mai dimenticando in fretta il buio di questi anni. Da monitorare attentamente, però, anche la questione cessioni per risanare anche al bilancio che piange da tempo.

Calciomercato Juventus, super proposta dall’Arabia: affare a sorpresa

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, pronto a mostrare nuovamente tutto il suo talento dopo anni davvero difficili. Il suo valore tecnico è indiscutibile, ma c’è bisogno di tornare subito protagonista per non disperdere le sue potenzialità sotto gli occhi di tutti.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, l’Al Nassr ha mostrato grande interesse per l’esterno offensivo della Juventus, Federico Chiesa, che ha vissuto stagioni altalenanti a causa di brutti infortuni che gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo valore. Negli ultimi mesi è tornato protagonista anche con la maglia dell’Italia tornando anche al gol in Nations League. Il club saudita sarebbe intenzionato a muoversi concretamente per il giocatore della Juventus, ma l’esterno bianconero al momento non sembra intenzionato a lasciare l’Italia.

I prossimi mesi saranno decisivi con proposte folli da parte dei principali club dell’Arabia Saudita, che continuano a saccheggiare l’Europa con offerte importanti ai migliori calciatori in circolazione. Anche Manolo Gabbiadini ha salutato la Sampdoria per sposare un progetto saudita: ora la Juventus dovrà blindare il suo gioiello, che è finito nel mirino anche di altri top club d’Europa.